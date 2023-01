BioNTech ve Moderna aşı şirketlerine tazminat şoku! Korona aşı mağduru 253 kişiye tazminat ödenecek.

ALMANYA TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ







TÜRK VATANDAŞLARININ YOĞUN OLDUĞU EYALETLER DE VAR

DEVLET DESTEK VERECEK

AŞININ VERDİĞİ HASAR NASIL TESPİT EDİLİR?

AŞI HASAR TAZMİNATI

Almanya, mRNA bazlı aşılar için tazminat başlattı. mRNA bazlı aşılarda GBS (Guillain-Barré Sendromu) olarak bilinen kas güçsüzlüğü, yüzde, kollarda, bacaklarda ve vücudun birçok yerinde karıncalanma gibi yan etkiler görülmüş, bunun sonucunda uyuşma, his kaybı, felç ve hatta ölüme bile yol açabilicek yan etkiler görüldü. Özellikle BioNTech. mRNA ve diğer aşılarla aşılananların çoğu aynı zamanda miyokardiyal inflamasyon (Vach sonrası miyokardit) geliştirdiği tespiti de yapıldı.Almanya, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak aşı mağdurlarına ayda 811 euro ödemeyi kabul etti. Bu, "aşı hasar tazminatı" olarak bilinir.Bu tazminat taleplerinin, BioNTech'in Alman bürokrasisinden bıktıktan sonra Birleşik Krallık'ta bir kanser araştırma ofisi açma duyurusuyla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. BioNTech'in hisse fiyatı 320 eurodan 132 euroya düştü. Wert am Sonntag gazetesi, artık tek bir aşıdan çok para kazanan BioNTech bünyesinde iş aksamasının yaşandığını ve gençlerin kısa bir süre sonra işlerinden ayrıldığını yazıyor. Eyalet hükümetleri 283 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiklerini ancak bunun gelecekte aşı üreticilerine de sıçrayabileceğini ve eyaletlerin veya yan etki mağdurlarının aşı üreticilerinden tazminat isteyeceğini söyledi.Welt am Sonntag gazetesi, mRNA aşısının yan etkileri "sağlık raporlarıyla" belgelenen 283 kişi için tazminat taleplerinin kabul edildiğini güncel haber olarak paylaştı.Diğer tarfatan; avyera'da 61, Türk nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Ren-Vestfalya'da 38 ve diğer federal eyaletlerden gelen dilekçeler onaylandı. Şu anda 6.300 dilekçe inceleniyor ve bunlardan yaklaşık 2.000'inin reddedildiği söyleniyor. Haklarında açılan davalar sürüyor. Yakın zamanda mRNA aşılarının yan etkileri ile ilgili davaların da açılması bekleniyor. 1 Ocak 2023 itibariyle Almanya'da 192 milyon doz Covid-19 aşısı yapılmış, 65 milyon kişi aşılanmıştı. "Welt am Sonntag" gazetesi, Kovid 19 aşısının küçük bir dozunun bile öldürücü olduğunun kabul edildiğini yazıyor.Almanya'da, federal eyaletten sorumlu sağlık otoritesi, aşı yan etkilerinden muzdarip kişilerin devlet bakımı alıp almadığına karar verir. Alman Sağlık Eğitimi Merkezi, "uzun süreli sağlık sorunlarına veya mali zorluklara" neden olan çok ciddi aşılama komplikasyonları için devlet yardımı başvurularını onaylıyor. Sağlık durumunun ciddiyetine bağlı olarak, hayatta kalanlar emekli maaşı, tıbbi harcamalar veya aşı yan etkileri şeklinde destek alabilirler.Alman sağlık sistemi, aşılamaya verilen normal tepkinin ötesinde semptomların ortaya çıkmasını 'aşı yaralanması' olarak adlandırır. Uzman raporları Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından toplanır. Ardından, Enfeksiyondan Korunma Yasasına göre bunun "vücudun aşıya verdiği normal tepkiyi aşan sağlık ve ekonomik sonuçları olup olmadığı" kontrol edilecek.Bu, kızarıklık, ateş ve baş ağrısı gibi olağan etkileri ortadan kaldıracaktır. Aşıdan altı ay sonra, gerçek hasarın oluşup oluşmadığı tespit edilebilir. Paul Ehrlich Enstitüsü'ne göre emeklilik büroları ve uzmanların tanıdığı fiziksel reaksiyon "aşı yaralanması"dır. Mayıs 2022'ye kadar Almanya, Covid-19 aşısının neden olduğu 60 "aşı yaralanmasını" ortaya çıkardı.Emeklilik daireleri aşının gerçek zararını belgelemek ve tanımaktan sorumludur. Tıbbi muayeneler nedeniyle karar verilmesi bir yılı bulabilir ve aşılama ile yaralanma arasında tıbbi bir ilişkinin kanıtlanabilmesi nadirdir. Robert Koch Enstitüsü'ne göre, halka tavsiye edilen aşılar sonucunda aşılanan herkes Federal Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamında tedavi görebilir. Bu, Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Kanunu ile düzenlenmektedir. Ancak ispat yükü mağdurdadır. Bir tıbbi görüş, aşıların bireysel vakalarda gerçek anlamda istenmeyen bazı yan etkilere neden olup olmayacağını her şekilde açığa kavuşturmalıdır. Bakım hakkı, aşıların neden olduğu zararların sağlık ve ekonomik etkilerini telafi edilmesini hedefler. Bu nedenle, etkilenen kişilerin alabileceği toptan ödemelere izin verilmez.