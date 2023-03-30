Bir anda iğne ipliğe dönmüştü! Büşra Pekin'in zayıflama yöntemi şaşırttı: Tam 15 kiloya böyle veda etmiş!







BOL SU KİLO VERMENİN ANAHTARI







SPOR HAYATININ BİR PARÇASI

Bir süre önce 15 kilo vererek son derece fit bir görünüme kavuşan oyuncu Büşra Pekin, kilo verme yöntemlerini paylaştı. Verdiği kilolarla beğeni toplayan Pekin, uyguladığı yöntemleri merak edenler için anlattı.Pekin, kilo vermek için öncelikle sağlıklı bir beslenme programı uyguladığını belirtti. Günde üç öğün yemek yemeye özen gösteren oyuncu, özellikle fast-food ve şekerli yiyeceklerden uzak durduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, bol su içerek vücudunu temizlediğini de ekledi.Ayrıca, spor yapmanın da kilo vermek için önemli olduğunu vurgulayan Pekin, haftada en az üç kez egzersiz yaptığını söyledi. Yürüyüş, koşu ve pilates gibi aktivitelerle hem kilo verdiğini hem de vücut şeklini düzelttiğini belirten oyuncu, spor yaparken kendini zorlamadan ve düzenli olarak yapmanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Son olarak, Pekin, kilo vermek için sabırlı olmak gerektiğini ve hızlı sonuçlar beklememek gerektiğini söyledi. Sağlıklı ve kalıcı bir kilo verme süreci için düzenli beslenme ve spor yapmanın yanı sıra psikolojik olarak da kendini hazırlamak gerektiğini belirten oyuncu, motivasyonunu yüksek tutmanın da önemli olduğunu ifade etti.