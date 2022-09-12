YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:08

Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 9 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3'si çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 9 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada


Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. idaresindeki 06 MGB 58 plakasına sahip otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki 06 CNV 275 plakasına sahip hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı.



Yaralılar, olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ankara istikametinde hareket halinde olan otomobil, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Çapmanın şiddetiyle hafif ticari otomobil metrelerce savruluyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar
Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu
Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü
Son Haberler
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'te erişim sorunu!
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor?...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini çok kızdıracak! İşte BİM'de kaçırılmayacak haftanın indirimli ürünleri...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor!...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim...
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek...
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden...
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor. Aylık iPhone kiralayabileceksiniz... İşte İphone'yi aylık kullanmanın bedeli ve şartları...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak,...
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca...
12 Eylül darbesinin izini silemiyor
12 Eylül darbesinin izini silemiyor
Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek! Show TV'de yeni bir dizisi başlıyor! Hayat Bugün dizisinden ilk kareler...
Hazar Ergüçlü hayranları bayram edecek! Show TV'de yeni bir dizisi...
Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu
Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı...