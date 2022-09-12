Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 9 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada













Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. idaresindeki 06 MGB 58 plakasına sahip otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki 06 CNV 275 plakasına sahip hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı.Yaralılar, olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ankara istikametinde hareket halinde olan otomobil, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Çapmanın şiddetiyle hafif ticari otomobil metrelerce savruluyor.