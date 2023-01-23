Bir avuç kıymayla tepsi tepsi köfte çıkarın! Bu formülü kimse bilmiyor: Misafirleriniz nefis köftenin tarifini isteyecek!







KIBRIS KÖFTESİ MALZEMELER







KIBRIS KÖFTESİ YAPILIŞI

İşte öğlen yemeklerinizfde veya akşam aileniz için hazırladığınız sofralarınız için mükemmel olan bazı harika tarifler. Bugünkü haberimizde Kıbrıs köftesi için özenle bir tarif hazırladık. Kıbrıs köftesi tarifimizi umarız beğenirsiniz. Mutfakta çok fazla zaman harcamadan yapabileceğiniz Kıbrıs köftesi tarifi..1 kg patates (yaklaşık 4-5 adet) 250 gram kıyma 1 adet soğan 1 adet yumurta 2,5 dilim ekmek içi Yeteri kadar maydanoz Tuz, nane ve kimyon,Kıbrıs köftesinin tarifinin efsane lezzeti için önce patatesleri rendenin en ince tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri sıkın ve suyunu dökün. Rendenin ince tarafı ile rendelenmiş soğanı ilave edin. Daha sonra kıyma, yumurta, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, nane ve kimyonu ekleyin. Köfte karışımını iyice yoğurun. Köftelere elinizle şekil verin. Bir kızartma tavasına veya tavaya yağ dökün. Kızgın yağa köfteleri teker teker atın. Köfteleri her iki tarafta eşit şekilde kızartın. Kızaran köfteleri mutfak kağıdı serili bir tabağa alıp servis edin. Afiyet olsun...