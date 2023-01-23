Yemek Tarifleri
23 Ocak 2023 - 15:01

Bir avuç kıymayla tepsi tepsi köfte çıkarın! Bu formülü kimse bilmiyor: Misafirleriniz nefis köftenin tarifini isteyecek!

Kıbrıs mutfağının en çok tercih edilen tariflerinden biri olan Kıbrıs köftesi, iştahınızı oldukça fazla kabartacak. Kıbrıs köftesini evinizde denemek ve yemek masanıza biraz değişiklik katmak isterseniz, sizler için hazırladığımız muhteşem tarifi mutlaka denemelisiniz.

Yemek Tarifleri
23 Ocak 2023 - 15:01
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Bir avuç kıymayla tepsi tepsi köfte çıkarın! Bu formülü kimse bilmiyor: Misafirleriniz nefis köftenin tarifini isteyecek!


İşte öğlen yemeklerinizfde veya akşam aileniz için hazırladığınız sofralarınız için mükemmel olan bazı harika tarifler. Bugünkü haberimizde Kıbrıs köftesi için özenle bir tarif hazırladık. Kıbrıs köftesi tarifimizi umarız beğenirsiniz. Mutfakta çok fazla zaman harcamadan yapabileceğiniz Kıbrıs köftesi tarifi..

Kıbrıs köftesi

KIBRIS KÖFTESİ MALZEMELER



1 kg patates (yaklaşık 4-5 adet)

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2,5 dilim ekmek içi

Yeteri kadar maydanoz

Tuz, nane ve kimyon,

Kıbrıs köftesi

KIBRIS KÖFTESİ YAPILIŞI

Kıbrıs köftesinin tarifinin efsane lezzeti için önce patatesleri rendenin en ince tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri sıkın ve suyunu dökün. Rendenin ince tarafı ile rendelenmiş soğanı ilave edin. Daha sonra kıyma, yumurta, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, nane ve kimyonu ekleyin. Köfte karışımını iyice yoğurun.

Köftelere elinizle şekil verin. Bir kızartma tavasına veya tavaya yağ dökün. Kızgın yağa köfteleri teker teker atın. Köfteleri her iki tarafta eşit şekilde kızartın. Kızaran köfteleri mutfak kağıdı serili bir tabağa alıp servis edin. Afiyet olsun...

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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