Bir Bardağı Bile Faydalı! Öyle Bir Hastalığı Önlüyor ki...







Bağışıklığı Güçlendiren 3 Mucizevi Bitki Çayı







Mevsim geçişlerinde bağışıklığın düşmesi ile görülme oranı artan soğuk algınlığına karşı birbirinden etkili bitki çaylarını derledik. Doğal bir ilaç etkisi yaratan bitki çaylarını tüketerek, bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.Ekinezya çayı, ekinezya bitkisinin kökleri, yaprakları ve çiçeklerinden yapılır. Bu çay, soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, iltihap önleyici etkilere sahip olabilir ve kan dolaşımını artırabilir.Ekinezya çayı yapmak için, bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru ekinezya yaprağı veya kökü ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. Zerdeçal çayı sağlığa birçok fayda sağlayan popüler bir bitki çayıdır. Zerdeçal çayı yapmak için bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.Zerdeçal çayı, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Nane çayı soğuk algınlığı ve grip belirtilerinin hafifletilmesine de yardımcı olur. Fakat nane çayı, bazı kişilerde reflüye neden olabilir, bu nedenle reflü sorunu olan kişilerin tüketirken dikkatli olmaları önerilir.Nane çayı yapmak için, bir fincan kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru veya taze nane yaprağı ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.