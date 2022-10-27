MEDYA
27 Ekim 2022 - 18:39

Bir Başkadır'ın yönetmeninden yeni film! Cici filmi Netflix'te yayında: Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Bir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya'nın yeni filmi Cici Netflix'te yayınlandı. Netflix Cici filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var öğrenmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

MEDYA
27 Ekim 2022 - 18:39
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Bir Başkadır'ın yönetmeninden yeni film! Cici filmi Netflix'te yayında: Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu


Netflix’in merakla beklenen yeni filmi “Cici” bugün itibariyle yayına girdi. Daha önce “ Bir Başkadır “ dizisiyle beğeni toplayan Berkun Oya’nın yeni filmi Cici, kısa sürede en çok konuşulan filmler arasında girmeyi başardı.

Netflix’in yeni filmi “Cici” yayında!

Bir Başkadır dizisi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı yönetmen Berkun Oya, yeni filmi Cici ile karşımıza çıktı. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ve kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit gibi başarılı isimlerin yer aldığı Cici filmi, yılın en iyi yapımlarından biri olarak gösteriliyor.



Bir Başkadır dizisinde kutuplaşmış iki kesimi en gerçek haliyle aktarmış, final sahnelerinde Ferdi Özbeğen şarkıları ile gönülleri kazanmıştı. Şimdi ise aynı yönetmenin elinden çıkan Cici dizisinin ayrıntılarına bakalım…

cici

Netflix Cici filminin konusu nedir?

Cici filmi, acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde yeniden buluşmasını anlatıyor. Yıllar boyu bastırılan duygular ve sırlar açığa çıkıyor, ailenin kapatmaya çalıştığı yaralar yeniden açılıyor. Dizi, 80’li yıllarda Anadoluda yaşayan bir ailenin hayatını konu ediniyor.

cici

Cici filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix Türkiye imzalı Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Olgun Şimşek, İncinur Daşdemir, Okan Yalabık ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

Bilindiği üzere Fatih Artman ve Funda Eryiğit, Bir Başkadır dizisinde de rol alarak oyunculuk performanslarını konuşturmuştu.

cici

Cici filminin yapımcılığını yönetmen Berkun Oya’nın yapım şirketi Krek Film üstleniyor. 2 saat 31 dakikalık filmin daha önce yayınlanan fragmanı da büyük beğeni toplamıştı. Netflix’in iddialı yapımı Cici, yayına girer girmez birçok izleyiciden tam not aldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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