Bir başvuru cepleri para dolduracak! Duyan PTT'ye koşuyor: Kişi başı 3700 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için düğmeye bastı. Okula giden çocukları bulunan aileler 3.708 TL yardım alacak. İşte ayrıntılar...
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNİN DETAYLARI
2023 yılının gelmesiyle birlikte arttırılan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki zamlar sonrasında sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidildi. Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tutarı değişirken okul öncesi çocuklara 2.059 TL ödeme yapıldı. İlkokula giden çocuklara 3.090 TL, ortaokula gidenlere 3.295 TL ödenecek. Ortaöğretim çağında olan ve okumayan bir çocuğa 2.059 lira verilecek. Yükseköğretime giden bir çocuk için verilen miktar 3.708 TL oluyor.
AİLELERE VERİLECEK DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN ŞARTLAR NELER?
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine başvurmak için e devlet internet sitesine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru