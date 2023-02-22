Finans
22 Şubat 2023 - 22:00

Bir başvuru cepleri para dolduracak! Duyan PTT'ye koşuyor: Kişi başı 3700 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için düğmeye bastı. Okula giden çocukları bulunan aileler 3.708 TL yardım alacak. İşte ayrıntılar...

Finans
22 Şubat 2023 - 22:00
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Bir başvuru cepleri para dolduracak! Duyan PTT'ye koşuyor: Kişi başı 3700 TL destek!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için düğmeye bastı. Okula giden çocukları bulunan aileler 3.708 TL yardım alacak. İşte ayrıntılar...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNİN DETAYLARI

yardım

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde uygun görülen taleplerin sonuçlanmasının ardından destek ödemesi gerçekleştiriyor.



2023 yılının gelmesiyle birlikte arttırılan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki zamlar sonrasında sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidildi. Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tutarı değişirken okul öncesi çocuklara 2.059 TL ödeme yapıldı.

İlkokula giden çocuklara 3.090 TL, ortaokula gidenlere 3.295 TL ödenecek. Ortaöğretim çağında olan ve okumayan bir çocuğa 2.059 lira verilecek. Yükseköğretime giden bir çocuk için verilen miktar 3.708 TL oluyor.

AİLELERE VERİLECEK DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

yardım

Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması

Ailede çalışan bireyin ya da çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması

Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…)

Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması

Ayrıca ailede en az bir çocuğun ve velisinin veya da bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekiyor. 1 ve 2 çocuklu aileler için 350 lira, 3 çocuklu aileler için 450 lira, 4 çocuklu aileler için 550 lira, 5 çocuk ve üzeri aileler için ise 650 liralık ödeme yapılmaktadır. 

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine başvurmak için e devlet internet sitesine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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