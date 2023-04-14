Bir bayram yardımı da PTT'den geldi! Listede adı soyadı olan kişilere müjde: 1900 TL bayram yardımı bu şartla verilecek!







BİN 900 TL YARDIM DETAYLARI











BAYRAM ÖNCESİ YATIRILACAK





Devlet, ekonomik kriz döneminde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor ve genişletilmiş sosyal yardım olanaklarıyla destek sağlamayı amaçlıyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek 1900 TL'lik bayram öncesi yardım ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvurular alınacak ve ödemeler T.C. kimlik kartı ile PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu adım, ekonomik krizden etkilenen ailelere maddi destek sağlamayı hedeflemektedir ve devlet, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam etmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik kriz döneminde düşük gelirli ailelere destek olmak amacıyla Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında 1900 TL'lik aile yardımı ödemesini gerçekleştirmektedir. Ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ve başvurular T.C. kimlik kartı ile PTT üzerinden yapılabilecektir.Yardımın alınabilmesi için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Ayrıca, aile yardımı ve çocuk desteği bileşeni bir araya geldiğinde toplam ödeme miktarı 1900 TL'ye ulaşmaktadır.Türkiye'de ailelere destek olmak amacıyla sunulan yardım ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde erkene çekildi. Bu hafta içinde PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan ödemeler, tüm vatandaşlar için tek seferde yapılacak ve T.C. kimlik numarasına göre değil, herkesin alabileceği şekilde düzenlendi. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilecekleri gibi IBAN numaralarını da belirterek belirtilen banka hesaplarından ödeme alabilecekler. Son derece önemli olan bu yardım ödemeleri, ailelere maddi anlamda büyük bir katkı sağlayacak ve bayramın daha mutlu geçmesine yardımcı olacak.