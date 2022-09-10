TEKNOLOJİ
10 Eylül 2022 - 17:17

Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye'deki yatırımını sonlandırdı!

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Fujitsu, Türkiye'den resmi olarak çekildi. 2019 yılında Avrupa ve Ortadoğu'daki operasyonlarını yeniden inşa etme kararına varan Fujitsu, bunun ışığında Türkiye'den ayrılmayı planladığını söyledi. İşte detaylar…

TEKNOLOJİ
10 Eylül 2022 - 17:17
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Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını sonlandırdı!


Japonya merkezli teknoloji üreticisi Fujitsu, Türkiye'den resmi olarak çekildi. 2019 yılında Avrupa ve Ortadoğu'daki operasyonlarını yeniden inşa etme kararına varan Fujitsu, bunun ışığında Türkiye'den ayrılmayı planladığını söyledi. Japon şirket, yaklaşık üç yıllık bir süreç sonrasında resmi olarak Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

Fujitsu, Türkiye'deki operasyonlarına son verdi



Fujitsu, 1 Nisan 2019'da yeni bir stratejiye geçerek Türkiye'yi destek bölgesinden çıkararak yeni stratejiyi uygulamaya başladı. 2020 yılında haklarını Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi'ne satan şirket, Eylül ayından itibaren ülkemiz pazarından tamamen çekildi.

fujitsu

2019 yılı resmi Fujitsu rakamlarına göre şirketin Türkiye'de 2 ofisi ve 100'den fazla çalışanı bulunuyor. Ayrıca 2,5 milyondan fazla ürün ve yazılım için destek sağlar. Şirket bilgisayar parçaları, depolama, güvenlik ve sunucu çözümleri üretmekte, özel şirketlerde ve devlet kuruluşlarında aktif olarak kullanılan ürünleri tedarik etmektedir.

Intel, 100 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisinin inşaatına başladı. Proje 8 fabrika dahil 2025 yılında tamamlanacak.

Fujitsu'nun Türkiye'deki operasyonları Hitay Holding tarafından satın alındı. Şu anda, Japon şirketin ülkemiz pazarından çekilmesi durumunda Japon şirketin faaliyetlerinin nasıl etkileneceği bilinmiyor. Ancak Hitay Holding, resmi distribütör olarak hizmet ve ürünleri desteklemelidir.

Fujitsu'nun gelişen pazarlara ve yeni stratejik Ar-Ge projelerine odaklanması bekleniyor. Japon şirket, depolamadan güvenliğe, yıllık 2,5 milyar dolarlık bütçeyle dünya çapında pek çok araştırma yapıyor.

Fujitsu Nedir? Ne İş Yapar?

1923 yılında Furukawa Electric ve Siemens işbirliği ile FUJI Electric kuruldu. Şirket ilk olarak 1935 yılında Fuji Telecom Equipment olarak değişti. II. Dünya çapında yaklaşık 200.000 çalışanı ile Fujitsu, özünde BT sektöründe dünyanın en büyük hizmet sağlayıcılarından biridir.

Fujitsu General 1936 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 6000 çalışanı ile yüksek kalitesi ve ileri teknolojisi ile küresel klima pazarının en önemli liderlerinden biridir.

Türkiye klima pazarı Fujitsu markası ile ilk kez 1994 yılında tanıştı. 2007 yılından bu yana Abkay Group, güçlü dağıtım kanalı yapısı ile Fujitsu air klima sistemlerinin Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Orta Asya distribütörlüğünü yapmaktadır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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