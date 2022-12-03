Bir diş sarımsağı kulağınıza koyup yarım saat bekleyin! Mucize etkisi ikiye katlanıyor: Bir kez denedikten sonra bırakamayacaksınız..







BU FAYDASINI HERKES BİLMİYOR





AĞRILARINIZDAN HEMEN KURTULUN







ENFEKSİYONLARA SAVAŞ AÇAR

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsağın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Sarımsak, yemeklere lezzet kattığı için mutfakların vazgeçilmezidir. Bu kez sarımsağı yemek yerine vücudunuzda yarattığı etkiyi görünce çok şaşıracaksınız. Yediğinizde aldığınız faydanın iki katını alacaksınız. Tek yapmanız gereken kulağınıza bir diş sarımsak sokmak.Sarımsak içerdiği A, B1, C vitaminleri, selenyum ve çinko mineralleri sayesinde insan vücuduna birçok fayda sağlar.Sarımsak keskin bir tada sahiptir ve genellikle yemeklerle birlikte yenir. Ancak faydalarından yararlanmak için sarımsak yemek zorunda değilsiniz. Bunun nasıl yapılacağını kimse bilmiyor.Sarımsağın kokusundan hoşlanmayan çok insan olduğu biliniyor. Faydasından dolayı tüketilmesi gereken en önemli besinlerin başında gelen sarımsakla ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken bu kez bambaşka bir keşif yapıldı. Bilindiği üzere kulak ağrısı 7-70 yaş arası herkesi etkileyen kötü bir hastalıktır. Kulak ağrısının ana nedeni enfeksiyondur. Bu ağrı zamanla zonklama, yanma ve batma şeklinde ağrılara neden olur. Sunduğumuz bu yöntem ile kısa sürede bu ağrıdan kurtulabilirsiniz.Kulak ağrısı çok çeşitli olabilir. Enfeksiyonun vücut üzerindeki etkileri çok önemlidir. Burun veya kulak kanamanız varsa tıbbi yardım alın. Kulağınız biraz ağrıyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin. Uzmanlar kulak enfeksiyonu olan hastalara sarımsak önermektedir. Sarımsak analjezik ve antibiyotik özelliği ile enfeksiyonlarla savaşır. Sarımsak kulak ağrısı için nasıl kullanılır? Kulağınıza koyun ve 30 dakika bekleyin. Bunu yapmak için 1 yemek kaşığı öğütülmüş sarımsağı 2 yemek kaşığı susam yağında kaynatın. Soğuduktan sonra yağı süzün ve kulaklarınıza 2-3 damla uygulayın. Kulak enfeksiyonunuz varsa, kulağınızın dış kordonuna bir diş sarımsak koyun ve 30 dakika bekleyin. Sonuç sizi oldukça şaşırtacak.Ciltteki çıban ve yaraları iyileştirici özelliği vardır. Kaslardaki kramplara faydalıdır. Kan damarlarını genişletir ve kalp sağlığına iyi gelir. Bal ile sarımsak yemek bağırsak parazitlerini ve solucanlarını azaltacaktır. Bağırsak gazının giderilmesinde de etkilidir. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Ağız sağlığının korunmasında ve diş ağrılarına faydalıdır. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olur. Bağırsakları hareket ettirir. Mantar tedavisi için de kullanılır. Meme ve prostat kanserine faydası olduğuna dair bilgiler var. Tümörlerle savaşabilen bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Yeni tümör oluşumunu engeller. Astımlı bronşite karşı faydalı olabilir. Saç dökülmesi ve saçkıranla mücadelede çok faydalıdır. Saç dökülmesine de iyi geldiği bilinmektedir.