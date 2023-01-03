Geçtimiz yıl izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı’nın başrollerinden Merve Dizdar ve Uğur Uzunel dizi zamanında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Dizinin ilk başladığı dönemlerde BKM oyuncularından Gürhan Aldundaşar ile evli olan Merve Dizdar ortaklaşa aldığı karar ile boşanmışlardı. Boşanma haberlerinin çıktığı dönem rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmiş. Başarılı oyuncu Merve Dizdar çıkan haberler karşısında kesin bir dille iddiaların asılsız olduğunu dile getirmişti.
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 14:30
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu yeni yıla birlikte giren çift görenleri şaşkınlığa uğrattı
Adı daha önceleri aşk iddialarına karışan Masumlar Apartmanı’nın Gülben ve Esat’ı yeni yıla birlikte girdi…
MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 14:30
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