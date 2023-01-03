MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 14:30

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu yeni yıla birlikte giren çift görenleri şaşkınlığa uğrattı

Adı daha önceleri aşk iddialarına karışan Masumlar Apartmanı’nın Gülben ve Esat’ı yeni yıla birlikte girdi…

MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 14:30
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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu yeni yıla birlikte giren çift görenleri şaşkınlığa uğrattı


Geçtimiz yıl izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı’nın başrollerinden Merve Dizdar ve Uğur Uzunel dizi zamanında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Dizinin ilk başladığı dönemlerde BKM oyuncularından Gürhan Aldundaşar ile evli olan Merve Dizdar ortaklaşa aldığı karar ile boşanmışlardı. Boşanma haberlerinin çıktığı dönem rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmiş. Başarılı oyuncu Merve Dizdar çıkan haberler karşısında kesin bir dille iddiaların asılsız olduğunu dile getirmişti. Merve Dizdar ve Uğur Uzunel

Yeni yıla Kapadokya’da girdiler 

Başarılı oyuncu Merve Dizdar evliliğinin bittiği dönem yaptığı açıklama ile karşılıklı dostça bitirdiklerini, iki tarafında birbirine ihanet etmediğini dile getirmiş ve asılsız haber yapılmamasını rica etmişti. Dizi partnerliğinden gelen dostluk aşka dönüşmüş. Dizinin bitmesinin ardından gözlerden uzak görüşmeye devam ettikleri söylenen Merve Dizdar ve Uğur Uzunel yeni yılı kutlamak için soluğu Kapadokya’da almış. Bir magazin sayfasına gönderilen fotoğraf ile ilişki ortaya çıktı. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Başarılı oyunculardan çıkan aşk iddiaları hakkında henüz herhangi bir açıklamaysa gelmedi. Merve Dizdar ve Uğur Uzunel



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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