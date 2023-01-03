Bir dizi aşkı daha gerçek oldu













Güçlü oyuncu kadrosu ile Show Tv ekranlarında pazar akşamları ekrana gelen başarılı dizi Güzel Günler’in başrol oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak arasında ki dizi aşkı gerçek oldu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşım ile duyurdular.Mihran ve Selma’nın efsanevi aşkını anlatan Güzel Günler’in genç oyuncularının set arkadaşlığı aşka dönüştü. Leyla Tanlar ve Burak Dakak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile hayranlarına beklenen haberi verdiler. Dizide ki uyumları ile büyük bir hayran kitlesi yakayan başarılı oyuncuların akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile ilişkilerini duyurdular. Başarılı oyuncuların paylaşımları kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.