MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:27

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Güzel Günler dizisinin başrol oyuncularının dizi aşkı gerçek oldu…

MAGAZİN
03 Ocak 2023 - 11:27
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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu


Güçlü oyuncu kadrosu ile Show Tv ekranlarında pazar akşamları ekrana gelen başarılı dizi Güzel Günler’in başrol oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak arasında ki dizi aşkı gerçek oldu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşım ile duyurdular. Leyla Tanlar ve Burak Dakak

Dizide ki imkansız aşk gerçek oldu 



Mihran ve Selma’nın efsanevi aşkını anlatan Güzel Günler’in genç oyuncularının set arkadaşlığı aşka dönüştü. Leyla Tanlar ve Burak Dakak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile hayranlarına beklenen haberi verdiler. Dizide ki uyumları ile büyük bir hayran kitlesi yakayan başarılı oyuncuların akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile ilişkilerini duyurdular. Başarılı oyuncuların paylaşımları kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Leyla Tanlar ve Burak Dakak

Leyla Tanlar ve Burak Dakak

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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