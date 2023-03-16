Bir dolar tahmini de Resmi Gazete'den! 1 dolar yıl sonunda kaç TL olacak açıklandı: Doları olanlar dikkat!

Dolar ile ilgili uzmanların yaptığı açıklamalara Resmi Gazete tarafından yayımlanan tahminler de katkı sağlamaya başladı. Resmi Gazete 2025 senesi için beklenen dolar artışlarını paylaştı. Peki dolar ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
RESMİ GAZETE DOLAR TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTIResmi Gazete Orta Vadeli Program ile Türkiye ekonomisinin üç sene içindeki durumunun tahminlerini paylaştı. 2025 senesi sonuna kadar döviz kurunda yaşanacak artışlar da tahmin edildi. Birçok grafiğe göre yapılan araştırmaya göre döviz kurları serbest piyasada Türk lirasına karşı yükselişe geçecek. ABD Merkez Bankası tarafından alınan kararlar ve TL değerinin korunması için Para Politikası Kurulu toplantıları yapılacak. Hazırlanan rapora göre 2023 senesi için dolar kuru 21.52 TL, 2024 senesi için 24.62 TL, 2025 senesinde ise 25.77 TL olacak. Merkez Bankası'nın yaz aylarından itibaren yaptığı müdahalelerle birlikte döviz kurunda baskılama başarılmış olsa da farklı yöntemler de göz önünde bulunduruluyor. Merkez Bankası bankalara döviz alım satım işlemleri için makas uygulamasının daha yükseltilmesini talep etti.
Bankalar döviz satışları için düşük bir paritede işlem yaparken alım için mevcut kurdan daha fazla rakamı sunuyor. Uzun zamandır iniş çıkış yaşanan makas kapatılması için talepler sürüyor. Müşteriler bankaların uyguladığı politikalar sebebiyle alım satım işlemlerinde zarar ediyor. Merkez Bankası bankalara makas aralığının 19.15 TL olarak belirlenmesi için uyarı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 senesi için bütçe büyüklüğü 6 milyar 637 milyon TL olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı 435.3 milyar TL, Sağlık Bakanlığı 292.3 milyar TL, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri ise 35.9 milyar TL olarak belirlendi. Bu sene ise bütçe açığı 461.2 milyar TL, 2024 senesi için de 659.4 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki süreç için planı yapılan program ile ilgili kararlar şu şekilde alındı; TL cinsinde mevduat için pay yükseltilecek ve teşvik mekanizması uygulanacak. Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi birinci ve ikinci faz pilot uygulamaları için Dijital Türk Lirası testleri başlayacak. kripto para piyasasındaki alım satım platformları da bu proje kapsamında değerlendirilecek. Sıfır atık olarak hane içindeki vatandaşın değerlendirilmesi için yaygınlaşması sağlanacak.