2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçlarında son maçlarına gelinirken dev organizasyon birçok sürpriz sonuca imza attı. Bunlardan biri de C Grubu takımlarından Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçta yaşandı. Messi'nin oynadığı Arjamtin, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibine 2-1 verirken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra önce Çin'e, ardından da Al-Nasr'a transfer olan Anderson Talisca'dan kimsenin bekmediği bir çıkış geldi. 28 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Leonard'ı Arjantin ile oynanacak maç öncesinde kadrosuna dokuz Al Hilal oyuncusu eklemekle suçladı.
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30 Kasım 2022 - 11:52
Bir dönem Beşiktaş'ın gözdesiydi! Takımı Arjantin'i 2-1 yenince Suudiler ayaklandı: Talisca sınır dışı edilsin!
Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, 2021'de Çin'den 8 milyon Euro'ya Suudi Arabistan tarafı Al Nasr'a gitti. Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan Dünya Kupası maçından sonra Arabistan'da gündem olan Talisca hakkında sınır dışı edilmesi konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.
SPOR
30 Kasım 2022 - 11:52