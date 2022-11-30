Bir dönem Beşiktaş'ın gözdesiydi! Takımı Arjantin'i 2-1 yenince Suudiler ayaklandı: Talisca sınır dışı edilsin!













SINIR DIŞI EDİLSİN!

2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçlarında son maçlarına gelinirken dev organizasyon birçok sürpriz sonuca imza attı. Bunlardan biri de C Grubu takımlarından Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçta yaşandı. Messi'nin oynadığı Arjamtin, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibine 2-1 verirken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra önce Çin'e, ardından da Al-Nasr'a transfer olan Anderson Talisca'dan kimsenin bekmediği bir çıkış geldi. 28 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Leonard'ı Arjantin ile oynanacak maç öncesinde kadrosuna dokuz Al Hilal oyuncusu eklemekle suçladı.Talisca'nın bu çıkışı aslında maçtan önce çok fazla önemsenmedi ancak Suudi Arabistan'ın Arjantin'e sürpriz yenilgisinin ardından Suudi gazeteciler, Taliska'nın Arjantin'deki Suudi kadrosuna yönelik eleştirileriyle kamuoyunun rızasını kışkırtmakla suçlanarak milli takım oyuncuları arasında nifak tohumları ektiğini söyledi. Bazı gazeteciler, Suudi futbol yetkililerinin Taliska'ya yanıt vermemesinin skandal olduğunu yazarak, Brezilyalı oyuncunun krallıktan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.