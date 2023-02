Bir dönem Süper Lig'e damga vurmuştu! Eşi korku dolu anlarını kaydetti: Bakın karısına neler yapmış!

EŞİNE 6 YIL ŞİDDET UYGULAMIŞ

"SUSMAYIN!"

DÖRT AYRI SUÇTAN İDDİANAME

"YUMRUK, TEKME, İŞKENCE..."

Spor Toto Süper Lig'de 20 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu takımında bulunan ve ardından 1 Temmuz 2016 tarihinde Kayserispor kadrosunda yer alan Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında görev aldıktan sonra 14 Ocak 2023 tarihinde kariyerine son verdi. Futbol kariyeri boyunca Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo ile Celta Vigo gibi takımlarda görev alan Welliton 388 maçta 167 gol - 58 asistlik bir performans gösterdi.Dünya medyası, Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'nun sosyal medya paylaşımlarının ardından ayağa kalktı.Carvalho, Welliton'un 6 yıl süreyle kendisine belli zamanlarda şiddet uyguladığını iddia ettiği bir video yayınladı. Videoda şiddete maruz kaldığını, tehdit ve takip edildiğini anlatan Rafaela Carvalho gittiği her yerde bu olayla karşı karşıya kaldığı duyurdu.Welliton'un eski eşi gündeme bomba gibi düşen o paylaşımında, "Bütün hikayem buradadır! Dünyanın her bir farklı yanından birçok kadın şiddet karşısında yardım çığlığı atıyor. Ben de başıma gelenleri burada anlatma kararı aldım. Kolay bir şey değil. Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil fakat durumun üstesinden geldiğimi anlatan bir hatıra. Benimle aynı kaderi yaşayan bütün kadınlara sarılıyorum. Keşke hepinizi misafir edebilseydim. SUSMAYIN!" sözlerini söyledi.Maruz kaldığı şiddetin fotoğraflarını videoya dönüştürüp Instagram'da paylaşan Carvalho'nun görüntüleri ise birçok kişinin gözyaşı dökmesine sebep oldu. Bir yandan da Welliton için tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ile işkence olmak üzere 4 farklı suçtan iddianame oluşturulduğu bildirildi.Brezilya medyasında açıklamalarda bulunan Rafaela Carvalho, "Uzun senelerdir bu olay böyle devam ediyor. Brezilya'da, yurt dışında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde... Her yerde bana şiddet uyguladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaktayken, kadınlara adil bir şekilde yaklaşılmadığı için daha çok şiddete maruz kaldım. Pasaportumu, cep telefonumu ve paramı saklıyordu. Brezilyalı arkadaşlarımın evine kaçabildim. Welliton bana yumruk ve tekme atıyor, sık sık işkence ediyordu. Ayrılmayı istediğimde tehditle karşı karşıya kaldım. Bu sebeple polisten koruma talebinde bulundum." dedi.