Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!

Yıllar önce mankenlik ve sunuculuk yapan Tarık Tarcan, Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu da üstlenmiş ve hafızalara kazınmıştı. Daha sonra mesleğini bırakmaya karar veren ve tasını tarağını toplayarak Antalya'ya giden Tarcan, orada kendisine bir dünya kurmuş hayatını o dünyasında devam ettirmeye başlamıştı.
Doğa ile iç içe bitmeyen tatil!
Kariyerinin en iyi dönemlerinde olduğu sırada bir anda ortadan kaybolan Tarık Tarcan, ünlü olmaktan erken ayrıldığı için de "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" ifadelerini kullanmıştı.
Şu anda 64 yaşında olan Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'ya bağlı Kaleiçi semtinde geçirirken, geri kalan zamanlarını ise Marmaris'in Bozburun beldesinde devam ediyor.
Instagram hesabı açan ve bazı anlarını takipçileri ve sevenleriyle paylaşan Tarık Tarcan, takipçileriyle hiçbir şekilde irtibatını koparmıyor. Doğa ile iç içe sakin günler geçiren ve o günlerin tadını doyasıya çıkaran Tarık Tarcan'ın Son Hali sosyal medyada merak konusu oldu. İşte, 90'lı yılların en popüler isimlerinin başında gelen Tarık Tarcan'ın son hali..