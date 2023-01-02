Bir dönemin küçük Ceylan’ı yılbaşı imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu







Cesur tarzıyla adını listeye yazdırdı







Küçük Ceylan olarak tanınan Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan Avcı değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde 48 yaşına giren başarılı şarkıcının değişimi hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ve tarzıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.Küçük Ceylan lakaplı başarılı şarkıcı geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra sahne kıyafetlerinde de cesur tercihleri büyük beğeni topluyor. Kırmızı ve derin dekolteli sahne elbisesi ile sahnede cesur tarzını konuşturan sanatçılar arasına adını yazdıran şarkıcı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı şarkıcı yeni tarzıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.