Küçük Ceylan olarak tanınan Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan Avcı değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde 48 yaşına giren başarılı şarkıcının değişimi hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ve tarzıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 18:27
Bir dönemin küçük Ceylan'ı yılbaşı imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu
Şarkıcı Ceylan değişimiyle adından sıkça söz ettiriyordu yılbaşı gecesi tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu…
MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 18:27
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