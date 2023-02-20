Bir dönemin yıldızı Sibel Turnagöl'ün kocası bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz: Tam 11 yıl...













Sibel Turnagöl kiminle evli, eski eşi kimdir? sorularına kısa sürede gündeme damgasını vururken birçok kişi internet üzerinden araştırmalarına başladı. 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan Turnagöl, bir süre sonra katıldığı yarışmada kraliçe seçilerek adını duyurdu. 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğinde izleyici karşısına geçen Sen Türkülerini Söyle isimli filmde Kadir İnanır ile beraber sinemalarda görülen başarılı isim bir süre sonra ise Hafız Yusuf Efendi filminin televizyonda yayınlanmasıyla beraber gündeme geldi.1988-1992 yılları arasında Kerem Alışık ile evli kalan Turnagöl'ün ise bu evlilikten Sadri Alışık adında evladı vardır. Bu bilgi kimse tarafından sık bilinmese de kısa sürede magazin gündemine damgasını vurdu. Turnagöl özel hayatına dair araştırılmaya başlandı.Sibel Turnagöl'ün eşi kimdir? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden hummalı bir arayışın içine girdi. Ünlü isim 11 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğu öğrenilmesiyle beraber herkes şok oldu. Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'tir.