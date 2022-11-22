EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 22:35

Bir EYT'li 3 çalışana denk geliyor! SGK uyarısı geldi: EYT ile dengeler bozulacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili tartışmalar devam ediyor. SGK'dan gelen uyarı çalışanları ve işverenleri tedirgin etti. İşte o detaylar...

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 22:35
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Bir EYT'li 3 çalışana denk geliyor! SGK uyarısı geldi: EYT ile dengeler bozulacak!


Uzun süredir beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu nihayet Aralık ayında çözüme kavuşturulacak. Fakat EYT sorununun çözülmesi için gün sayan emekliler şimdi de patronlarının engeline takıldı. EYT konusunda çalışanlar farklı, işverenler farklı taleplerde bulunuyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da sorun yaşanıyor. Peki EYT’de son durum ne, EYT nasıl çıkacak? İşte ayrıntılar…

20 yıldır büyük bir sorun olan EYT için geri sayım başladı. EYT yasası Aralık ayında Meclis’e gelecek ve ardından Ocak ayında yürürlüğe girecek. Bu kapsamda tek formül üzerine çalışılıyor ve 5 bin prim günü şartı değiştirilmiyor. Staj ve çıraklık durumları ise EYT kapsamına dahil edilmiyor.

2048 yılında yaş sınırı değişiyor



8 Eylül 1999’daki değişiklikten önce 18 yaşında sigorta girişi olan bir kadın 38, erkek ise 43 yaşında emekli oluyordu. Bunun için 5 bin prim günü ödemesi yeterliydi. Bu da 13,5 yıl çalışma süresine denk geliyordu. Fakat 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi ve prim günü SSK’da 7200, Bağ-Kur’da 9000’e yükseltildi. Bu nedenle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. Bu şekilde devam eden sisteme göre 2048 yılında emeklilik yaşı kadın ve erkek ayrımı yapılmadan 65 yaşa çıkacak.

En az 3 çalışanın bir emekliyi finanse edecek sistem

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre 2012 yılında 4A ve 4B kapsamındaki emekli sayısı 7 milyon 891 bin oldu. Bu sayı Mayıs 2022’de 10 milyon 780 bine çıktı. böylelikle son 10 yılda emekli sayısı yüzde 37 oranında artmış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ En az üç çalışanın bir emekliyi finanse edecek bir sistemin olması lazım “ ifadelerini kullanmıştı. Fakat 4A ve 4B kayıtlarına bakıldığında bu oran yüzde 1,83 oldu. Bu oran da 20 çalışan varken 11 kişinin de emekli maaşı aldığını gösteriyor.

EYT ile ilk etapta 1,5 milyon kişinin ve sonrasında 6 ila 8 milyon kişinin emekli olması beklenirken SGK’daki bu dengenin ilerleyen süreçte daha da bozulacağı söyleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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