Bir gün bile sigorta girişi olan hemen başvursun! SGK 2.055 - 49.445 TL arası para ödeyecek: Şartlar tek tek sıralandı







ÖLÜM YARDIMI BAŞVURULARI VEKALET SİSTEMİYLE YAPILMAYACAK; SGK'YA DOĞRUDAN BAŞVURULMASI GEREKİYOR







Emekli Sandığına Bağlı Olanlar İçin Ölüm Yardımı Tutarı AçıklandıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kişi ölümünden önce yakın olduğu kişiler hakkında kuruma bilgi verilmesini gerekiyor. Ölen kişinin eşine öncelikle yardım verilecek, eğer eşinden boşanmış ya da ayrılmışsa hak çocuklara geçecek. Ancak, çocuklar hayatta değilse ya da soybağı ayrılmışsa en yakın 1. derecedeki kişi yardımı alabilecek. Bu yardımdan yararlanmak için ölen kişinin sigortalı olarak ölmüş olması gerekiyor. Geçmişte sigortalı olup devamında sigortalı değilse yardım verilmeyecek. Veraset ilamı verilmeden işlemlere başlanmayacak. Verilecek olan veraset ilamının bir örneği muhakkak Sigorta Kurumuna (SGK) da verilmeli. Veraset ilamına ek olarak talep dilekçesi oluşturulması gerekiyor. Yardım, SGK talep dilekçesini önemsediğinden, cenaze masraflarının karşılanması adına verilen bu yardımı alacak kişi bunları belgelemek zorunda. Muhtar onayından geçecek olan belgeler de SGK’ya teslim edilmelidir. Cenaze yardımı yıla ve döneme göre değişiklik gösterebiliyor ve ölen kişinin bağlı olduğu sigorta kanalı da bu farklılığı oluşturuyor. Ayrıca, 5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı, emeklinin bir aylık tutarı kadardır. Bu tutar her emekli için farklıdır ve ölüm yardımı ölen sigortalıdan sigortalıya değişmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ölüm halinde ödenen ölüm yardımı, kişinin ölümünden önceki sigortalı durumuna ve bağlı olduğu sigorta kanalına göre değişebilmektedir. Ölüm halinde yardım almak isteyen kişilerin öncelikle ölen kişinin sigortalı olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Sigortalı olmayan kişiler için yardım verilmeyecektir. Ayrıca, ölen kişinin ölümünden önceki durumuna göre de yardım tutarı değişebilmektedir. Örneğin, eşi hayatta olan ve çocukları bulunan kişiler için ödenecek tutar eş ve çocuklarına verilecektir. Eşi hayatta olmayan ya da çocukları bulunmayan kişiler için ise en yakın 1. derecedeki kişiye ödenir. Ölüm halinde yardım almak isteyen kişilerin, ölen kişinin ölümünden sonra veraset ilamı ve talep dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgelerin muhtar onayı alınması ve SGK'ya teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca, ölüm halinde ödenen yardımın karşılığı olarak cenaze masraflarının belgelenmesi de gerekmektedir. Cenaze yardımı tutarı yıla ve döneme göre değişebilmektedir. Kişinin bağlı olduğu sigorta kanalı da bu tutarı etkileyebilmektedir. Örneğin, hem SSK'lı hem BağKur'lu olan bir kişi için ödenecek tutar 725 TL olarak hesaplanırken, Emekli Sandığına bağlı olan bir kişi için 2200 TL ödenir. Başvurular vekalet sistemine göre yapılmamaktadır ve kişilerin doğrudan SGK'ya belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.