Bir hesap açtırmak cüzdanınızı dolduracak! PTT hesabı olanlara 1.062 TL destek ödemesi: Çalışan çalışmayanlara başvurular açıldı!













KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLİR?

ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR?

Devlet tarafından birçok sosyal destek ödemesi yapılıyor bu ödemelere bir yenisi daha eklendi. Yakınını kaybeden aile üyelerine bin 62 TL ödeme yapılıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken bazı şartlar var bu şartlar:Yakını Vefat eden anne, baba, çocuk veya kardeş olan kişilere bu ödemeden yararlanabilir, Ödeme bir defaya mahsus 1.062 TL olarak yapılır, E-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekir. E-devlet üzerinden başvuru yapan kişilere en kısa sürede ödeme yapılacaktır.Vefat eden kişinin annesi, babası, kardeşi veya eşi bu ödeneklerden faydalanabilir. Faydalanmak isteyen kişi yakını vefat ettikten bir süre sonra e-devlet üzerinden başvuruda bulunduktan sonra kısa sürede yanıt alır. Tek defaya mahsus olmak üzere 1062 TL’lik ödenekler hızlı bir şekilde kişiye sunulur. Sonrasındaki işi bu ödeneklerle birlikte vefat eden kişiyle alakalı ya da farklı ihtiyaçlarla alakalı ödeneklerde temel ihtiyaçlarda kullanım sağlayabilir. Yakını vefat etmiş kişiler anne baba ya da kardeş olan kişiler daha sonrasında gerekli temel ihtiyaçlar ya da ödemeler durumunda Bu deneyi aldıktan sonra bu ihtiyaçlarıyla karşılayabilir.1062 TL ödeme başvuru onaylandıktan kısa bir süre sonra PTT şubelerinden T.C kimlik kartınızla ödemeyi alabilirsiniz. Ödenekler, vefat eden kişinin annesine, babasına, kardeşine veya eşine sunulması ile beraber pek çok kişi tarafından başvuru yapıldıktan sonra hızlı ve kolay bir şekilde alınabilir. Yakınını kaybetmiş biri maddi anlamda da sıkıntıya düşmemesi açısından devlet tarafından yapılan destek ödemesi vatandaşlar için oldukça önemli.