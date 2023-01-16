Bir, iki, üç evi olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten altın uyarı: En hızlı şekilde bunu yapmalısınız!

Ünlü ekonomi yorumcusu Mert Başaran Son Kez Uyardı! Sakın İhmal Etmeyin!













EV ALMAK İÇİN GEÇ KALINDI

2023’TE MUTLAKA EV SAHİBİ OLUN

2023 yılı ekonomi tahminleri ile ilgili olarak veriler paylaşan Mert Başaran yatırım tavsiyelerinde bulundu. Mert Başaran özellikle dolar, altın ve borsa konusunda birçok insanı uyarırken vatandaşları bilgilendirdi. Piyasaların bir aşağı bir yukarı yöndeki seyrinden dolayı yatırımcıların yanlış karalarının maddi kayıplara yol açabileceğini vurgulayan Başaran, 2023 yılının en gözde yatırım araçlarını açıkladı. Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran özellikle küçük yatırımcının 2023 yılında zarar görmemesi için mal varlığını asla satmaması gerektiğini belirtiyor. 2023 yılı sonrasında ev araba gibi mal varlıklarının çok daha değerleneceğini söyleyen Mert Başaran daha önce de ciddi uyarılarda bulunmuştu.Piyasalardaki ciddi yükselişin önlenemez olduğunu vurgulayan Başaran, ev almak için çok geç kalındığını belirtiyor. Ev almak isteyenlerin zorlandığının altını çizen Başaran, yatırım konusunda kişilerin tereddüt ettiklerini belirtti. Kısa vadede konuş satışlarının kişilerin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini belirten Başaran, ‘Kredi ile ev alma devri kapandı. İnsanlar eşinden, dostundan borç para alarak ya da arazisini satarak ev almaya çalışıyor’ dedi. Piyasalarda önemli derecede durgunluk olduğunu belirten Başaran, ‘2023 yılında hemen başında çok ciddi bir durgunluk söz konusu, 2023 yılında fiyatların hafif şekilde arttığını belirtmek gerekiyor. Konut fiyatları düşerse konut satışı düşerse fiyatlar düşer mi şeklinde bakıyorlar. Ancak tam aksine fiyatlarda bir artış söz konusu asgari ücretini artışı inşaat sektöründe de yansıtılmaya başlandı’ diye konuştu.‘2023 yılında mutlaka alabiliyorsanız bir ev sahibi olun’ diyen Başaran kişilerin üzerine olan mal varlıklarını satmamasını belirtti. 2023’ün sonunda ev fiyatlarının ve dolayısıyla kira fiatlarının ciddi anlamda artış göstereceğini vurgulayan Başaran, ‘Evi olan herkes 2023 yılında konut satışından uzak durmalı diyen ünlü ekonomist eğer yatırım için ev alabiliyorsanız ev alın çağrısı yaptı. 2022 yılının son dönemlerinde en fiyatları büyük şehirlerde tavan yapmıştı’ şeklinde konuştu.