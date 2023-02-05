Finans
05 Şubat 2023 - 21:45

Bir imza atana dev emekli promosyonu ödenecek: İş Bankası rakamları arşa çıkardı

Bankalardan gelen promosyon haberleri emeklilerin yüzünü güldürdü. Yeni yılın gelmesiyle bankalarda promosyon ödeme miktarlarını güncelledi. Emeklilere duyurdu promosyon ücretleri arttı. İşte artış yapan o banka haberimizde.

Finans
05 Şubat 2023 - 21:45
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Bir imza atana dev emekli promosyonu ödenecek: İş Bankası rakamları arşa çıkardı
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Bankalar geçtiğimiz dönemden beri birbirleriyle rekabet içine girdi. Emeklilere yapılan promosyonlar vatandaşın yüzünü güldürdü, rekabette arttı. İş Bankası promosyonların artacağını aynı zamanda ek avantajların ve ayrıcalıkların sağlanacağını duyurdu. İş Bankası promosyon ücretleri ne kadar olacak ? Ücret açıklamaları haberin devamında.

emekli promosyonları

İŞ BANKASI DUYURDU



Milyonlarca emeklinin beklediği haberler art arda geldi. Yeni yılın başlangıcı, asgari ücrete yapılan zamlar ve aynı zamanda EYT'li vatandaşlarında emeklilik alabileceğinin de duyurulması sonrası bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere avantajların sağlanacağını açıkladı. Açıklamalara göre, SGK emeklisi olan kişiler maaşını İş Bankası'na taşırsa Maximum Kart ve diğer kartlar üzerinden alınan ücretler alınmayacak. Ayrıca, SGK ile yapılan anlaşma sonrası ilk emekli maaşını veya mevcut emeklisini İş Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Güncellenen promosyon miktarlarını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.

emekli promosyonları

İş Bankası Güncel Promosyon Ödemeleri

3.500 TL altında maaş alan emekliye 4.500 TL

3.500TL - 7.500 TL arasında maaş alan emekliye 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL arasında maaş alan emekliye 6.750 TL

10.000 TL üzerinde maaş alan emekliye 7.500 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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