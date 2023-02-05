Bir imza atana dev emekli promosyonu ödenecek: İş Bankası rakamları arşa çıkardı

Bankalar geçtiğimiz dönemden beri birbirleriyle rekabet içine girdi. Emeklilere yapılan promosyonlar vatandaşın yüzünü güldürdü, rekabette arttı. İş Bankası promosyonların artacağını aynı zamanda ek avantajların ve ayrıcalıkların sağlanacağını duyurdu. İş Bankası promosyon ücretleri ne kadar olacak ? Ücret açıklamaları haberin devamında.
İŞ BANKASI DUYURDU
Milyonlarca emeklinin beklediği haberler art arda geldi. Yeni yılın başlangıcı, asgari ücrete yapılan zamlar ve aynı zamanda EYT'li vatandaşlarında emeklilik alabileceğinin de duyurulması sonrası bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere avantajların sağlanacağını açıkladı. Açıklamalara göre, SGK emeklisi olan kişiler maaşını İş Bankası'na taşırsa Maximum Kart ve diğer kartlar üzerinden alınan ücretler alınmayacak. Ayrıca, SGK ile yapılan anlaşma sonrası ilk emekli maaşını veya mevcut emeklisini İş Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Güncellenen promosyon miktarlarını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.