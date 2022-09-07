Bir kadın cinayeti haberi Isparta'dan! 7 aylık hamile kadını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı







Isparta'da 7 aylık hamile kadın cinayeti







Bugün Isparta'da 7 aylık hamile bir kadın cinayete kurban gitti. Şehmuz Gezen'in pompalı tüfekle öldürdüğü kadın için verdiği ifade öğrenildi. Şehmuz Gezen'in cinayet ifadesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.1 sene boyunca dini nikahlı olarak yaşayan 24 yaşındaki Raziye Karabuğa ve 18 yaşındaki Şehmuz Gezen boşanma aşamasındaydı. Şehmuz Gezen 1 Mart tarihinde Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldürdü. Hamile olan kadını öldüren Gezen, daha sonra Karabuğa'yı aracıyla hastane kapısına bıraktı ve olay yerinden kaçtı. Daha sonra yakalanan Şehmuz Gezen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık Gezen için gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme suçuyla iddianamesini tamamladı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Gezen için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Gezen ise ifadesinde Rabia Karabuğa ile gezmek için dışarı çıktıklarını, ormanlık bir bölgede 3 adet alkollü içki aldığını, daha sonra benzinliğe gittiklerini ve yaşadıkları Yazısöğüt köyüne giderken yol kenarında 2 adet alkollü içecek daha içtiğini ve konuştuklarını söyledi.Rabia Karabuğa'nın benzinliğe uğradıkları zaman bir erkeğe dikkatli baktığını gördüğünü, bu sebeple aralarında kıskançlık kavgası çıktığını ve araçtan aldığı pompalı tüfekle 7 aylık hamile Rabia Karabuğa'ya 2 defa ateş ettiğini söyledi. 7 aylık hamile kadını aracında öldüren ve daha sonra hastane kapısına bırakıp kaçan Gezen, bir anlık öfkeyle Karabuğa'yı öldürdüğünü söyledi. Rabia Karabuğa cinayetinin ilk duruşmasının 9 Eylül günü görüleceği öğrenildi.