MAGAZİN
26 Nisan 2023 - 15:23

Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var? Sosyal medyayı karıştıran olay iddia!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 2016'da evlendiği Kadir Doğulu'nun bir kadında sarmaş dolaş bir şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Doğulu hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı bir eşi olduğu söylenirken Neslihan Atagül'ün de bu ilişkiden haberi olduğu ifade edildi. İşte, olay yaratacak iddialar..

MAGAZİN
26 Nisan 2023 - 15:23
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var? Sosyal medyayı karıştıran olay iddia!
TAKİP ETTAKİP ET


Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşayan çift, son aylarda TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda adlı dizide başrolü paylaşıyorlardı.

NESLİHAN ATAGÜL ALDATILIYOR MU?

Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var

Çok sevdiğimiz çiftlerden Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çekildi ve bu görüntüler sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerde Kadir Doğulu'nun kadınla samimi anları dikkatlerden kaçmadı.



Kadir Doğulu, arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'da bir mekana gitti. Kadir Doğulu'nun gece geç saatlerde bir kadınla dans edip onu öptüğü bu görüntüler çevresindekiler tarafından çekildi. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var

Edinilen bilgilere göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli, arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı ve davranışlarına dikkat etmesini söyledi. Arkadaşının uyarısını hiçe sayan Doğulu, samimi dansına devam etti.

Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var?

Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var

TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına göre Kadir Doğulu, baş harfi 'S' olan bir kadına aşık. Doğulu'nun bu kadına ev tuttuğu ve aralarında imam nikahı kıydıkları söyleniyor. Söylentiye göre Kadir Doğlu ile yedi yıldır evli olan Neslihan Atagül de bu konuyu biliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ