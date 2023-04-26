Bir kadınla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi mi var? Sosyal medyayı karıştıran olay iddia!

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşayan çift, son aylarda TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda adlı dizide başrolü paylaşıyorlardı.
NESLİHAN ATAGÜL ALDATILIYOR MU?
Kadir Doğulu, arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'da bir mekana gitti. Kadir Doğulu'nun gece geç saatlerde bir kadınla dans edip onu öptüğü bu görüntüler çevresindekiler tarafından çekildi. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.
Edinilen bilgilere göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli, arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı ve davranışlarına dikkat etmesini söyledi. Arkadaşının uyarısını hiçe sayan Doğulu, samimi dansına devam etti.