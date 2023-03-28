Bir kahvenin fiyatı 40 yıl akıllardan çıkmayacak! Türk kahvesine dev zam: Kiloyla değil, gram gram dönemi başladı!













Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir kuruyemiş dükkanına uğrayarak, kuru Türk kahvesi olarak bilinen kahvenin son iki yılda fiyat artışını ele aldı.Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kapsamında yapmış olduğu değerlendirmelerde, son iki yılda Türk kahvesi fiyatının önemli ölçüde arttığına dikkat çekerek, "Bu böyle devam ederse vatandaş kahve keyfinden de mahrum kalacak. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var dedikleri bu olsa gerek çünkü artan fiyat kahveyi daha da değerli kıldı" ifadelerine yer verdi. CHP Genel Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 Ocak'ta 59 lira olan 1 kilogram kahvenin 2023 Ocak'ta yaklaşık 200 liraya yükseldiğini, iki yıllık artışın %240'a yakın olduğunu belirtti. CHP'li Gürer, Türkiye'nin 2021'de 232 milyon 233 bin Türk Lirası ödeyerek 75 bin ton kahve ithal ettiğini belirterek, "90 ülkeden kahve ithal ediliyor. 2016-2020 döneminde Türk kahvesi ithalatı 891 milyon 252 bin dolar oldu. 2016'da kahve ithalatına 130,5 milyon dolar ödediler, 2022'de 91 bin ton kahveyi 412 milyon 784 bin dolara ithal ettiler.” Açıklamasında bulundu.