SAĞLIK
24 Şubat 2023 - 11:15

Bir kaşıkla gelen mucize... Hem yağ yakıyor hem zayıflatıyor! İşte metabolizmayı hızlandıran o mucize besin

Fazla Kilolardan Kurtulmak İçin Mucize Bir Besin Kaynağı

SAĞLIK
24 Şubat 2023 - 11:15
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Bir kaşıkla gelen mucize... Hem yağ yakıyor hem zayıflatıyor! İşte metabolizmayı hızlandıran o mucize besin
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Fazla kilolarınızla mücadele ediyor ve kilo vermenin yollarını mı arıyorsunuz? Eğer öyleyse bu haber tam size göre! Uzman diyetisyenlerin önerileriyle fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilecek mucize bir besin kaynağını sizlerle paylaşacağız.

Kişniş: Metabolizmayı Hızlandıran Yağ Yakıcı Besin

Kişniş, metabolizmayı hızlandırabilen ve yağ yakmaya yardımcı olabilen gıdalardan biri. Kişniş yaprakları, tohumları, çiçekleri ve meyveleri sindirime yardımcı olan, diyabeti önleyen, kanserle savaşan ve çok çeşitli tıbbi faydalar sağlayan yüksek düzeyde antioksidanlar içerir.

Hızlı Kilo Vermek İçin Kişniş Suyu



Sağlık psikolojisi alanında yapılan deneylere göre, kişniş suyu hızlı kilo kaybı için çok popüler. Araştırmalar, kişniş ile diyet takviyesinin karaciğerin lipit içeriğini etkilemediğini göstermiştir. Bunun yerine, visseral yağ dokusunda tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri miktarında önemli bir artışa yol açarken, diğer yağ asitleri türlerinde büyük bir azalma var.

kişniş

Kilo Vermek İçin Sağlıklı Beslenmenin Önemi

Bazı gıdalar uzman diyetisyenler tarafından özellikle tavsiye edilse de, kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin önemi yadsınamaz. Aşırı kilo ve obezite sadece kişinin görünümünü etkilemekle kalmadığı gibi, psikolojik ve zihinsel olarak rahatlatıcı bir özelliği de sahip. 

Kış Ayları ve Kilo Alımı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerine kapanan birçok kişi şimdiden kilo almaya başladı. Eğer siz de fazla kilolarınızdan ve bel çevrenizdeki yağlanmadan şikayetçiyseniz ve sağlıklı beslenmenin yollarını arıyorsanız, başlamak için bundan daha iyi bir zaman olamaz.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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