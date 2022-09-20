YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:19

'Bir Kelebeğin Kasırgası' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Bağımsız sanat alanı Loft Art, 4'üncü sergisi ‘Bir Kelebeğin Kasırgası' ile 21 Eylül'den itibaren sanatseverlerle buluşuyor.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:19
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‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor


Sanat alanı Loft Art, yeni sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Şimdiye dek 3 farklı sergide 30 sanatçının 109 eserini sergilediği Loft Art, 4'üncü sergisi ‘Bir Kelebeğin Kasırgası' ile 21 Eylül tarihinden itibaren İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekânında sanatseverleri ağırlıyor.

20 Kasım tarihine kadar açık olacak ‘Bir Kelebeğin Kasırgası' sergisinde 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer veriliyor.



Kelebek etkisi üzerine düşündürmeyi hedefliyor
Yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Kelebeğin Kasırgası', izleyicileri, kelebek etkisini bir bakış açısı şeklinde ele alarak hayatta her şeyin birbiri ile bağlantılı birer örüntü içinde olduğunu ve küçük bir değişimin, birbiri ile bağlantılı olmayan bir başka şey üzerinde büyük değişikliklere sebep olduğu algısı üzerine düşündürmeyi hedefliyor.
Sergide Akın Güreş, Aslı İrhan, Burak Ayazoğlu, Burak Dağ, Bora Aşık, Ece Kibaroğlu, Elif Fırat, Engin Konuklu, İpek Yücesoy, Murat Kosif, Oğuz Gököz, Özgün Şahin, Tansu Köse, Yağmur Uyanık ve Yılmaz Bulut olmak suretiyle 15 bağımsız sanatçının eserleri yer almakta.

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