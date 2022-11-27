Bir kereye mahsus 1.250 TL ödeniyor! Dilekçe doldurmak yeterli







Bu yıl 1.250 TL olarak ödeniyor







Kimler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Farklı isimlerdeki ödenekler ile birçok vatandaş çeşitli giderlerini karşılıyor ve geçimini de sağlıyor. Bu ödeneklerden biri de cenaze ödeneği olarak öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olmak üzere vatandaşlara cenaze masrafları için ödeme yapılmaktadır. Herhangi bir sebep ile yakınlarını kaybeden vatandaşlara SGK yardım elini uzatmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım ödemeleri kapsamındaki cenaze ödeneği yalnızca bir kez yapılır. Bu ödemede ilk olarak sigortalının eşi hak sahibi olurken diğer hak sahipleri ise sırasıyla çocukları, anne ve babası, hiçbiri yoksa kardeşleri olmaktadır. Bu kapsamda SGK tarafından hak sahibi kişilerin hesabına 1.250 TL yatırılıyor.Vatandaşların cenaze ödeneğinden yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ölüm tarihini belirten dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Eğer sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma sunulması gerekir. Bu ödeneğin miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TTÜFE değişim oranına göre belirlenmektedir. 2022 yılı için belirlenen cenaze ödeneği miktarı 1.250 liradır. Buna göre Emekli Sandığı Kanuna tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak kaydıyla 2022 yılı için 4 bin 473 liradır. Cenaze ödeneği, vefat eden sigortalının ölüm tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde de alınabilmektedir.Cenaze ödeneğinden iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle, sürekli iş görmezlik geliri ya da yaşlılık aylığı almakta iken, kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmişken ölen sigortalının sahiplerine verilmektedir.