Bir kez bile bunu yaptıysanız e-Devlet'te paranız birikti! Binlerce liranızı geri almak için bir başvuru kafi! Hayatınızda bir kerecik bile olsun kredi çekmişseniz bankanızda paranız birikmiş olabilir. Belki de bankada bekleyen dağ gibi paranız vardır. İşte ayrıntılar...
HAYAT SİGORTASI İÇİN YAPTIĞINIZ ÖDEMELER GERİ ALINABİLİRBu haber sizleri ilgilendiriyor. Hayatında en az ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi çekmiş bile olsanız bankaların kendilerine güvence altına almak adına aldıkları hayat sigortası paralarını geri alabilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit.
Bankalar kendilerini güvence ve garanti altına almak adına tarafınızda hayat sigortası adı altında para alırlar. Bu paralar yıllar içinde birikmiş olabilir ve sizin bu paraları alma şansınız bulunuyor. Başvuruda bulunmak ve birikmiş paranızı almak ise çok kolay. Eğer e devlet şifreniz ve kaydınız var ise hiç durmadan başvuruda bulunun.
Bankaların kredi başvurularında sigorta yaptırmak istemeyen müşterilerine yaptırdıkları bir ödeme var. Araç kredisi, ipotek olan herkes bu hayat sigortasını ödemiştir. Bankalar kredi başvurularını onaylamadan önce müşterilerine hayat sigortası yaparlar. Hayat sigortası alımını gerçekleştirirler. Bu bir güvencedir. Fakat bir çok insan paralarını hayat sigortası adı altında geri alabileceklerini bilmez. Ancak bankada adınıza çok miktarda para birikmiş olabilir. Sigortayı iptal ettirmek için e devle sistemine giriş yapın. Sistem üzerinden hayat sigortanız ve poliçenizi görüntüle sekmesine tıklayın. Oradan tüm poliçelerinize ve hayat sigortanıza ulaşabilir ve iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz hayat sigortası ödemesi kapsamındaki tüm ödemeleri geri alabilirsiniz.