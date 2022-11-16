EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 15:57

Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir

Sigortalı olarak çalışanların hemen e-Devlet'e girerek kontrol etmesi gerekiyor. Sistemde binlerce liranız birikmiş olabilir. Hemen sorgulayarak paranızı çekebilirsiniz.

EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 15:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir


2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet sistemi ile birçok işlemi gerçekleştirmek oldukça basit hale geldi. E-Devlet sistemi üzerinden birçok kurum ile ilgili bilgileri görüntüleyebiliyor, sadece T.C. kimlik numarası ile adınıza oluşturulan tüm bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Ancak e-Devlet’te birçok vatandaşın bilmediği bir özellik bulunuyor. Bu özellik, önceki yıllarda adınıza birikmiş para olup olmadığını saniyeler içerisinde gösteriyor.

Yıllarca paranız birikmiş olabilir

e-Devlet sisteminde unuttuğunuz, aklınıza bile gelmeyen bir para alacağınız bulunuyor olabilir. Daha önce sigortalı olarak en az bir kez bile çalıştıysanız adınıza açılan hesabınızda paranız birikiyor. Çalışanların sigorta girişleri yapıldıktan sonra otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile maaşlardan bir miktarlık kesinti yapılarak bu tutar BES’e aktarılıyor.



BES ödemeleri herkes tarafından fazla bilinmediği için çalıştıkları süre boyunca burada paraları birikiyor ve ödemelerini almadıklarında para devletin kasasında kalıyor. BES’ten kalan paranızı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Böylelikle BES’ten size ne kadar para kaldığını öğrenebilir ve sonrasında bu parayı kullandığınız hesaba aktarabilirsiniz.

e-Devlet BES nasıl sorgulanır? Takasbank sorgulama

BES tutarını öğrenmek için e-Devlet’te T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Sonrasında BES bakiye sorgulama sayfasına girerek bireysel emeklilik sekmesini seçin. Bu işlemin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne kadar paranız kaldığını öğrenebilirsiniz.

BES paranızı almak için e-Devlet üzerinden işlemi yapılamıyor. Ancak bu parayı almak için sistemde kayıtlı olan sigorta şirketiniz ya da bankanızla iletişime geçerek bu parayı geri alabilirsiniz.

Milyonlarca kişinin haberdar olmadığı bu parayı sorgulamak için hemen e-Devlet’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam
Yazın düğün yapanlar şimdi yaşadı! Altın fiyatları doruğa çıktı 2023 fiyatı açıklandı!
Yazın düğün yapanlar şimdi yaşadı! Altın fiyatları doruğa çıktı 2023 fiyatı açıklandı!
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal yardımlarda kalemler tek tek açıklandı!
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal yardımlarda kalemler tek tek açıklandı!
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!
Son Haberler
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız...
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı...
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek...
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak...
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim...
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam...
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla...
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi,...
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati...
Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı transfer etmek istiyor
Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı...
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak...
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den...