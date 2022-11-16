Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir







Yıllarca paranız birikmiş olabilir







e-Devlet BES nasıl sorgulanır? Takasbank sorgulama

2008 yılında hayatımıza giren e-Devlet sistemi ile birçok işlemi gerçekleştirmek oldukça basit hale geldi. E-Devlet sistemi üzerinden birçok kurum ile ilgili bilgileri görüntüleyebiliyor, sadece T.C. kimlik numarası ile adınıza oluşturulan tüm bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Ancak e-Devlet’te birçok vatandaşın bilmediği bir özellik bulunuyor. Bu özellik, önceki yıllarda adınıza birikmiş para olup olmadığını saniyeler içerisinde gösteriyor.e-Devlet sisteminde unuttuğunuz, aklınıza bile gelmeyen bir para alacağınız bulunuyor olabilir. Daha önce sigortalı olarak en az bir kez bile çalıştıysanız adınıza açılan hesabınızda paranız birikiyor. Çalışanların sigorta girişleri yapıldıktan sonra otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile maaşlardan bir miktarlık kesinti yapılarak bu tutar BES’e aktarılıyor.BES ödemeleri herkes tarafından fazla bilinmediği için çalıştıkları süre boyunca burada paraları birikiyor ve ödemelerini almadıklarında para devletin kasasında kalıyor. BES’ten kalan paranızı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Böylelikle BES’ten size ne kadar para kaldığını öğrenebilir ve sonrasında bu parayı kullandığınız hesaba aktarabilirsiniz.BES tutarını öğrenmek için e-Devlet’te T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Sonrasında BES bakiye sorgulama sayfasına girerek bireysel emeklilik sekmesini seçin. Bu işlemin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne kadar paranız kaldığını öğrenebilirsiniz. BES paranızı almak için e-Devlet üzerinden işlemi yapılamıyor. Ancak bu parayı almak için sistemde kayıtlı olan sigorta şirketiniz ya da bankanızla iletişime geçerek bu parayı geri alabilirsiniz. Milyonlarca kişinin haberdar olmadığı bu parayı sorgulamak için hemen e-Devlet’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz.