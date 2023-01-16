Bir kez bunu yapanlara tak diye 150 TL ödeme! Bu bankada hesabınız varsa haberiniz bile olmadan yatırılacak!

Müşterilerini yaptıkları harcamalara göre kazanan Yapı kredi
World Card kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren bu kampanyada son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olduğu açıklandı.
YAPI KREDİ OTOMATİK ÖDEME KAMPANYASI
Yapı Kredi’den müşteri memnuniyeti odaklı bankacılık hizmetleriyle adından söz ettiren otomatik ödeme kampanyası. Bu sayede banka müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek hem fatura takip derdini ortadan kaldırıyor hem de 150 liraya varan puan kazanıyor. Yapı Kredi şirket internet sitesinde yer alan kampanya duyurusuna göre 10 Şubat 2023 tarihine kadar 3 yeni otomatik fatura ödemesi veya HGS talimatı verenlere 100 lira puan hediye edilecek. Ayrıca müşteriler Yapı Kredi üzerinden 3 yeni sipariş verdiğinde World card ile 50 lira ekstra puan kazanacaklar ve toplamda 150 lira puan kazanma şansı yakalayacaklar.
YAPI KREDİ KAMPANYASINA NASIL KATILABİLİRİM?
Bu seçeneği kullanmak isteyen müşterilerimiz, TALİMAT yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli TC Kimlik Numarası 4470'i SMS olarak göndererek kampanyaya katılabilirler. Yapı Kredi müşterilerine kampanya süresince verilen her talimat için 10 Mart 2023 tarihine kadar en az bir defa bu faturaların ödenmesi gerekmektedir. Kampanya kapsamında toplanan puanlar 15 Mart 2023 tarihinde Yapı Kredi World kartına aktarılacaktır.
YAPI KREDİ 150 TL'LİK HEDİYE KAMPANYASININ ŞARTLARI
Türkiye'de milyonları aşkın bireysel ve ticari müşteriye sahip olan Yapı Kredi, otomatik ödeme kampanyasının detaylarını açıklığa kavuşturdu. Bu fırsattan faydalanmak isteyen Yapı Kredi müşterilerinin kampanyaya katılmak için son günü 10 Şubat 2023. Kampanya genelinde 3 yeni krediyle ile yapılan otomatik ödeme talimatlarından toplam 50 lira ekstra puana sahip olunacaktır.