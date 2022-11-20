YAŞAM
20 Kasım 2022 - 00:13

Bir kiracı aynı evde en fazla kaç yıl oturabilir?

Kiracılar ile ev sahipleri tarafından bilinmesi gereken bazı önemli konular vardır. Bu konular hem kiracıların hem de ev sahiplerinin sahip oldukları hakların bilincinde olması için önemlidir. Peki, bir kiracının aynı evde en fazla kaç sene oturma izni vardır? İşte, ev sahipleri ile kiracıların bilmesi gerekenler...

YAŞAM
20 Kasım 2022 - 00:13
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Bir kiracı aynı evde en fazla kaç yıl oturabilir?


10 senelik süre dolduğunda ev sahiplerine yasal olarak kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Bu hakkı kullanmak için ev sahiplerinin sözleşmenin bitmesine üç aylık bir süre kaldığında yazılı olarak evi tahliye etmesi gerektiğinin haberini vermeleri gerekiyor.

TOKİ'DE 5 YILLIK SÖZLEŞME DOLDUĞUNDA NE OLUYOR?

Bu süre dolduğunda kira sözleşmesinin yenilenmesi ve uzatılması gibi işlemler yapılabiliyor. Sözleşmeye 5 sene maksimum TÜFE oranına göre zam yapılıyor. 5 yıl sonrasında kişiler mahkemeye başvuru yaparak yeni kira bedelinin keşif ile bilirkişice incelenerek belirlenmesi talebinde bulunabilirler.

1 YILLIK SÖZLEŞME BİTTİĞİNDE EV SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARMA HAKKI BULUNUYOR MU?



Kira sözleşmeleri 1 senelik yapılıyor. Fakat, ev sahiplerinin bu sözleşmeden dolayı kiracısını çıkarma gibi bir hakkı yoktur. Yalnızca kanunda belirtilen tahliye nedenleri olduğunda kiracı evden çıkartılabilir.

 kiracı hakları

KİRACILAR SON AY KİRA ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR?

Kira sözleşmesinde aksi belirtilmediği zaman ev sahibinin kiracısından tazminat talep hakkı vardır.

APARTMAN GİDERLERİ KİRACIDAN MI ALINIR?

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe kiracılar; bina aidatı, su, elektrik gibi faturaları ödemek zorundadır.

KİRACININ TAHLİYE EDİLMESİ NE OLUYOR?

Kiracının evden hukuki yollara başvurularak çıkarılmasıdır. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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