Bir kiracı aynı evde en fazla kaç yıl oturabilir?

10 senelik süre dolduğunda ev sahiplerine yasal olarak kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Bu hakkı kullanmak için ev sahiplerinin sözleşmenin bitmesine üç aylık bir süre kaldığında yazılı olarak evi tahliye etmesi gerektiğinin haberini vermeleri gerekiyor.
TOKİ'DE 5 YILLIK SÖZLEŞME DOLDUĞUNDA NE OLUYOR?Bu süre dolduğunda kira sözleşmesinin yenilenmesi ve uzatılması gibi işlemler yapılabiliyor. Sözleşmeye 5 sene maksimum TÜFE oranına göre zam yapılıyor. 5 yıl sonrasında kişiler mahkemeye başvuru yaparak yeni kira bedelinin keşif ile bilirkişice incelenerek belirlenmesi talebinde bulunabilirler.
1 YILLIK SÖZLEŞME BİTTİĞİNDE EV SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARMA HAKKI BULUNUYOR MU?
Kira sözleşmeleri 1 senelik yapılıyor. Fakat, ev sahiplerinin bu sözleşmeden dolayı kiracısını çıkarma gibi bir hakkı yoktur. Yalnızca kanunda belirtilen tahliye nedenleri olduğunda kiracı evden çıkartılabilir.