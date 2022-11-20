Bir kiracı aynı evde en fazla kaç yıl oturabilir?







TOKİ'DE 5 YILLIK SÖZLEŞME DOLDUĞUNDA NE OLUYOR?

1 YILLIK SÖZLEŞME BİTTİĞİNDE EV SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARMA HAKKI BULUNUYOR MU?







KİRACILAR SON AY KİRA ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR?

APARTMAN GİDERLERİ KİRACIDAN MI ALINIR?

KİRACININ TAHLİYE EDİLMESİ NE OLUYOR?

10 senelik süre dolduğunda ev sahiplerine yasal olarak kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Bu hakkı kullanmak için ev sahiplerinin sözleşmenin bitmesine üç aylık bir süre kaldığında yazılı olarak evi tahliye etmesi gerektiğinin haberini vermeleri gerekiyor.Bu süre dolduğunda kira sözleşmesinin yenilenmesi ve uzatılması gibi işlemler yapılabiliyor. Sözleşmeye 5 sene maksimum TÜFE oranına göre zam yapılıyor. 5 yıl sonrasında kişiler mahkemeye başvuru yaparak yeni kira bedelinin keşif ile bilirkişice incelenerek belirlenmesi talebinde bulunabilirler.Kira sözleşmeleri 1 senelik yapılıyor. Fakat, ev sahiplerinin bu sözleşmeden dolayı kiracısını çıkarma gibi bir hakkı yoktur. Yalnızca kanunda belirtilen tahliye nedenleri olduğunda kiracı evden çıkartılabilir.Kira sözleşmesinde aksi belirtilmediği zaman ev sahibinin kiracısından tazminat talep hakkı vardır.Sözleşmede aksi belirtilmedikçe kiracılar; bina aidatı, su, elektrik gibi faturaları ödemek zorundadır.Kiracının evden hukuki yollara başvurularak çıkarılmasıdır.