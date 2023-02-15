Kredi
15 Şubat 2023 - 15:00

Bir mesaj göndermek 30.000 TL kazandıracak! Paraya ihtiyacı olanlar hemen yapsın: Bu bankalar gemileri yaktı!

Cep telefonundan SMS gönderen herkes anında 30.000 TL alacak. Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi SMS ile kredi veren bankalar arasında.

Kredi
15 Şubat 2023 - 15:00
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Bir mesaj göndermek 30.000 TL kazandıracak! Paraya ihtiyacı olanlar hemen yapsın: Bu bankalar gemileri yaktı!
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Cep telefonundan SMS gönderen herkes anında 30.000 TL alacak. Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı kredi SMS ile kredi veren bankalar arasında.

Örneğin Akbank'tan kredi almak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey; Kredi ve T.C numaranızı yazıp, 4425'e göndermek. gerekli işlemler tamamlandıktan sonra 30.000 TL yardım parası elde etmek mümkün.



sms yoluyla kredi

Diğer bankalardan SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunmak için gerekli bilgilerine, ilgili bankanın web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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