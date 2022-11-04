MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:17

Bir Peri Masalı'nın Onur'u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!

Bir Peri Masalı dizisinde canlandırdığı Onur karakteri ile kendisine hayran bırakan Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle aşka geldi. Sofia Katc ile birlikte bir davete katılan Tekin, davet çıkışı cadde ortasında dans etti.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:17
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Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!


Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin’in oğlu olan Tarık Emir Tekin, Sofia Katc ile olan uzun birlikteliğiyle oldukça mutlu görünüyor. Geçtiğimiz gün akşam bir davete katılan çift davet çıkışında aşka geldi. Cadde ortasında dans eden ikilinin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

CADDE ORTASINDA DANS ETTİLER

Bir Peri Masalı dizisi ile ekranlarda yer alan Tarık Emir Tekin, performansıyla kendisine hayran bırakıyor. Geçen akşam sevgilisi Sofia Katc ile bir davete katılan Tekin’den herkesi şaşırtan bir hareket geldi. Davetten sevgilisi ile birlikte çıkan Tekin meraklı gözlere aldırış etmeden cadde ortasında dans etti. Sevgili ile sarmaş dolaş halleri objektiflere yansıdı.



Tarık Emir Tekin Dans Etti

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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