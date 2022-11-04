Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin’in oğlu olan Tarık Emir Tekin, Sofia Katc ile olan uzun birlikteliğiyle oldukça mutlu görünüyor. Geçtiğimiz gün akşam bir davete katılan çift davet çıkışında aşka geldi. Cadde ortasında dans eden ikilinin mutluluğu da objektiflere yansıdı.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:17
Bir Peri Masalı'nın Onur'u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Bir Peri Masalı dizisinde canlandırdığı Onur karakteri ile kendisine hayran bırakan Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle aşka geldi. Sofia Katc ile birlikte bir davete katılan Tekin, davet çıkışı cadde ortasında dans etti.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:17
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