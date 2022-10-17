MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 13:14

Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!

Son günlerde sürekli gelen zamlardan şikayet eden, zam uygulamasını bir kez daha suçladı. Ebru Polat, sürekli çiğnediği sakızı paylaşırken sakızın fiyatın görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 13:14
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Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!


Sosyal medyanın ve magazin dünyasının sürekli göz önünde olan ismi Ebru Polat, açıklamaları ve çıkışlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir kaç gün içinde 1890 şampuan sattığını ve yaklaşık olarak 40 bin TL gibi bir kazanç elde ettiğini söyleyen Ebru Polat, şimdide sakıza ödediği paralarla konuşulmaya başlandı.

Ebru Polat 895 TL sakız

ÇİĞNEDİĞİ SAKIZI BİLE FARKLI



Kendi markasını çıkaran ve bu sayede iyi paralar kazanan ünlü şarkıcı Ebru Polat, zaman zaman yüksek fiyat sorgulaması yaparken gelen zamları suçluyor. Ünlü şarkıcı bir sakız için ödediği parayı sosyal medya hesabından paylaşırken Polat'ın sakız için ödediği para herkesi şaşkına çevirdi.

Ebru Polat 895 TL sakız

"BU ÇİĞNEDİĞİM TEK SAKIZ"

Şarkıcı Ebru Polat, paylaşımında bir sakız için tam 895 TL ödediğini söyleyerek ödeme yaptığı fişi paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımının altına "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" yorumu yazdı.

Ebru Polat 895 TL sakız

Ebru Polat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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