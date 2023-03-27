Kredi
27 Mart 2023 - 20:45

Bir SMS gönderen nakit derdinden kurtulanacak! Devlet bankası kasayı açtı: Tamı tamına 125 bin TL'yi SMS'le verecek!

Vakıfbank, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir kredi kampanyası sunuyor. Kampanya ile ihtiyaç sahiplerine, 36 aya varan vade ve 125.000 TL'ye varan kredi tutarı ile anında kredi imkanı sağlanıyor.

Kredi
27 Mart 2023 - 20:45
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Bir SMS gönderen nakit derdinden kurtulanacak! Devlet bankası kasayı açtı: Tamı tamına 125 bin TL'yi SMS'le verecek!
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Vakıfbank, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir kredi kampanyası sunuyor. Kampanya ile ihtiyaç sahiplerine, 36 aya varan vade ve 125.000 TL'ye varan kredi tutarı ile anında kredi imkanı sağlanıyor.

Vakıfbank'ın Kredi Kampanyası Başvuru Koşulları

Vakıfbank'ın kredi kampanyasına başvurmak isteyenlerin, belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Krediye, SMS yoluyla da başvurulabiliyor. Kredi, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi (g/a/y) ve aylık gelir yazılarak 5724'e gönderilebilir.



Vakıfbank'ın Kredi Kampanyası

Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme Yöntemleri

Vakıfbank, 36 aya varan geri ödeme süresiyle 3000 TL ile 125.000 TL arasında çeşitli kredi seçenekleri sunuyor.  Çeşitli geri ödeme yöntemleri mevcut.

  • Eşit aylık taksitler
  • Artan taksitler
  • Azalan taksitler
  • Aylık eşit taksitlerle 3 aylık ödemesiz dönem
  • Her 3 ayda bir eşit taksitler
  • Son taksit ise balon ödeme
Vakıfbank'ın Kredi Kampanyası
Bankalar 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Sunuyor Birçok Türk bankası, müşterilerine maksimum 100.000 TL'ye kadar kredi tutarı ve 24 aya kadar vade ile bireysel kredi sunuyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu ve özel bankalar bu alanda çeşitli kampanyalar başlattı. Kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibi;

ING Bank

Garanti BBVA

TEB

QNB Finansbank

Enpara

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

VakıfBank

Ziraat Bankası

Halkbank

Albaraka Türk

Kuveyt Türk

Fastpay

Akbank

Şekerbank

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Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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