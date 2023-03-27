Bir SMS gönderen nakit derdinden kurtulanacak! Devlet bankası kasayı açtı: Tamı tamına 125 bin TL'yi SMS'le verecek!

Vakıfbank, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir kredi kampanyası sunuyor. Kampanya ile ihtiyaç sahiplerine, 36 aya varan vade ve 125.000 TL'ye varan kredi tutarı ile anında kredi imkanı sağlanıyor.
Vakıfbank'ın Kredi Kampanyası Başvuru KoşullarıVakıfbank'ın kredi kampanyasına başvurmak isteyenlerin, belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Krediye, SMS yoluyla da başvurulabiliyor. Kredi, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi (g/a/y) ve aylık gelir yazılarak 5724'e gönderilebilir.
Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme YöntemleriVakıfbank, 36 aya varan geri ödeme süresiyle 3000 TL ile 125.000 TL arasında çeşitli kredi seçenekleri sunuyor. Çeşitli geri ödeme yöntemleri mevcut.
- Eşit aylık taksitler
- Artan taksitler
- Azalan taksitler
- Aylık eşit taksitlerle 3 aylık ödemesiz dönem
- Her 3 ayda bir eşit taksitler
- Son taksit ise balon ödeme
Bankalar 24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Sunuyor Birçok Türk bankası, müşterilerine maksimum 100.000 TL'ye kadar kredi tutarı ve 24 aya kadar vade ile bireysel kredi sunuyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu ve özel bankalar bu alanda çeşitli kampanyalar başlattı. Kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibi; ING Bank Garanti BBVA TEB QNB Finansbank Enpara Türkiye İş Bankası Yapı Kredi VakıfBank Ziraat Bankası Halkbank Albaraka Türk Kuveyt Türk Fastpay Akbank Şekerbank