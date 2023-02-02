Kredi
02 Şubat 2023 - 09:00

Bir SMS ile 10.000 TL'niz hazır! PTT'den nakit yardımı yapılıyor

Zor durumda olanlara ilaç gibi gelecek PTT kampanyasıyla ilgili detaylar!

Kredi
02 Şubat 2023 - 09:00
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Bir SMS ile 10.000 TL'niz hazır! PTT'den nakit yardımı yapılıyor
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PTT, tek bir SMS ile kolay kredi imkanı şansı sağlıyor. Başvuru yapana Aktif Bank işbirliği ile 10.000 TL nakit yardımı sunuluyor. Başvuru şartları hakkında bilgi verilmiştir. Acil paraya ihtiyacı olan yurttaşlar PTT aracılığıyla Aktif Bank'a kredi başvurusunda bulunabilirler. Kısa mesaj ve SMS ile katılabilecekleri bu kredi katılım şartları da vatandaşlar tarafından sorgulanabilir. Kredi ödeme planı ilgili detaylar haberde yer almaktadır.

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PTT, Aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Vatandaşlar PTT şubesine giderek veya SMS yoluyla kredi başvurusu yapabilirler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, cep telefonlarındaki kısa mesaj bölümüne "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik numaralarını ve "3050" yazıp mesaj göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sonuçları 10 dakika içinde bildirilecektir. Sorun yaşanması durumunda PTT müşteri hizmetleri veya en yakın şubeye başvurabilirsiniz. 

PTT üzerinden Aktif Bank kredisi başvurusu yapmak için PTT şubesine gidebilirsiniz veya yukarıda açıklandığı gibi, SMS yoluyla da başvuru yapabilirsiniz. PTT tarafından sunulan bu kredi kapsamında, vatandaşlar ödeme planı, aylık taksitler, vade ve faiz oranları hakkında bilgi almaya başladı. Bu kredi kampanyası çerçevesinde, kredi çeken vatandaşlar için ödeme planları, tutarlar, vade ve aylık taksitler belirlendi.

 36 ay vade ile 30 bin TL  kredi çeken kişiler ayda; 1.839,31 TL, 

36 ay vade ile 20 bin TL kredi çeken kişiler ayda; 1.226,21 TL,

36 ay vade ile 10 bin TL kredi çeken kişiler ayda; 613 TL ödeme yapacaktır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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