Bir SMS ile 30 bin lira kredi hesabınızda! Çalışana, emekliye o bankadan kredi kampanyası!

Türkiye’de yaşayan kişilerin nakit paraya olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Nakit para darlığı nedeniyle birçok kişi kredi
kartı ve kredi kullanımına yöneldi. Bankalar hem kredi kartları için hem de ihtiyaç kredileri için yeni kampanyalar duyuruyor. Müşteri kitlesini artırmak ve mevcut müşterilerini de korumak için farklı tutarlarda krediler veriyor. Kredi faiz oranları ve aylık taksitler bankadan bankaya göre değişiyor. Genel olarak en düşük kredi çekim limiti 5 bin TL olarak kullanılıyor ve bu tutar 100 bin liraya kadar yükseliyor. Bankalar 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade imkanlarıyla kredi sağlıyor. Kredi vade sürelerinden önce ödeme yaparak borcunu kapatanlara da farklı şekillerde indirimler uygulanıyor.
Bu kapsamda bankalardan kredi çekmek isteyen kişi sayısı oldukça yüksek. Bankalar kredi çekmeyi daha da kolaylaştırarak artık müşterilerin bankaya gelmelerine gerek kalmadan yüksek miktarlarda nakit parayı hesaplarına yatırıyor. Başvurular da yine şubeye gitmeye gerek kalmadan yapılıyor.
4425’e tek bir SMS göndermek yeterli
Pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana vatandaşların kredi kullanım oranı arttı. Özellikle 2020 yılında hükümet tarafından faizlerde indirim yapılmış ve 0,49 faiz oranı ile milyonlarca kişiye kredi sağlanmıştı. Şimdi ise özel bankalar devreye giriyor. Müşteri sayısı oldukça yüksek olan Akbank, tek bir SMS ile on binlerce lira kredi imkanı sunuyor. Bu kredi ile istenilen tutarda kredi çekilebiliyor, şubeye gitmeye gerek kalmadan para direkt hesaba aktarılıyor. 100 bin liraya kadar sunulan kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin ise yalnızca 4425 numarasına kısa mesaj göndermeleri yeterli oluyor Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, gelir beyanı sunulması, 18 yaşından büyük olması, Findeks notunun olumlu olması ve birden fazla bankaya yüksek tutarlarda borcunun olmaması gerekiyor. Eğer bu kriterlere uyuyorsanız yanınızdaki cep telefonundan hemen kısa mesaj göndererek 5 bin liradan 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 4425’e SMS gönderildikten kısa bir süre sonra banka tarafından olumlu ya da olumsuz sonuç bildirimi yapılmaktadır. Başvurusu olumlu değerlendirilenler kredilerini hemen kullanmaya başlayabiliyor.