Bir SMS ile 5000 TL'den 15.000 TL'ye kadar anında kredi! Bu bankalar jestini yaptı: Nakit para arayanlara ilaç gibi destek!

Son yıllarda bankalar, müşterilerine bireysel krediler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu krediler; seyahat, evlilik, eğitim, giyim ve eşya alışverişi gibi kişisel ihtiyaçları için nakit paraya ihtiyaç duyan bireyler için. Bankalar, en fazla 36 ay boyunca taksitler halinde geri ödenebilen, değişen faiz oranlarında bireysel kredilere sahip. Özel ve kamu bankaları bu kredileri sunarken, bazı bankalar bireylerin SMS yoluyla kredi
başvurusunda bulunmasına izin veriyor.
Kredi Miktarı ve Faiz Oranları
Bankalar tarafından sunulan bireysel kredi tutarları 4.000 TL ile 100.000 TL arasında değişiyor. Faiz oranları, kredi vadesi ve tutarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar ise 4.000-11.000 TL ve 14.000 TL'lik hızlı krediler sunuyor. Bu kredilerin faiz oranları değişebilir ve bir bankadan diğerine farklılık gösterebilir.
Bireysel Kredi Başvurusu
Müşteriler SMS yoluyla veya banka şubeleri aracılığıyla bireysel kredi başvurusunda bulunabilir. Bankalar, uygun faiz oranları ve promosyon kampanyaları sunmadan önce müşterilerin kredi notlarını değerlendirir. Kredi notu düşük olan kişiler de bireysel kredi başvurusunda bulunabilir.
Faiz Oranlarının Hesaplanması
Online uygulama ve web siteleri aracılığıyla bireysel kredi faiz oranlarını hesaplanabilir. Kredi tutarı ve vade süresi bilgileri verilerek kredinin geri ödeme seçenekleri görülebilir.
Bireysel Kredilerin Geri Ödenmesi
Bireysel kredilerin geri ödemesi, kredi tutarı ve faiz oranına bağlı olarak 36 aya varan vadelerde taksitler halinde yapılır. Örneğin 36 ay vadeli %2,56 faiz oranlı 14.000 TL ihtiyaç kredisinin, aylık 648,16 TL taksitle toplam 23.333,79 TL geri ödemesi bulunur. Benzer şekilde 12 ay vadeli %2,56 faiz oranlı 10.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık 1.008,94 TL taksitle toplam 12.107,32 TL geri ödemesi olur.