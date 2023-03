Bir sözünüze 2000 TL hesabınıza gönderilecek! O bankada patron çıldırdı kampanyası başladı: Cebinizde varsa hemen bunu yapın

2 BİN LİRA HEDİYE EDİLECEK

SMS BAŞVURUSU

KAMPANYA DETAYLARI

GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT TAKSİTLER SAYILMIYOR

HANGİSİ DAHİL DEĞİLDİR?

Halkbank'tan yapılmış olan açıklamada, harcama sözü verenler için 2000 Türk Lirası hediye verileceği belirtildi. Bankanın yaptığı açıklamada, kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce bir anahtar kelime yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartının son altı hanesini 3404 (KKTC için 3444)'e SMS olarak göndermeniz gerektiği belirtildi.Daha iyi anlaşılması içinse şu örneğin verildiği görülmektedir:"Örneğin; tercihiniz 5.000 TL harcama sözüne 400 TL ParafPara ise “5000 123456” yazıp 3404’e SMS göndermeniz gerekmektedir (SMS içeriğindeki 123456 olan kredi kartı son 6 hanesi örnek olarak verilmiştir. Katılmak istediğiniz kredi kartınıza ait bilgileri SMS içeriğine yazmanız gerekmektedir)"Kampanyadan kazanılan ParafPara miktarının 5000 Türk Lirası için 400 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası için 1000 Türk Lirası, 15000 Türk Lirası için 1500 Türk Lirası ve 20000 Türk Lirası için 2000 Türk Lirası olduğu ve müşterinin seçimler yaparak kampanyaya katılabileceği vurgulandı.Bankadan gelen mesajın devamında Kazanılan Başlangıç Parası'nın her hesap ekstresi ile alışverişlerde kayıtlı karttan 12 hesap çekimi sırasında verilen harcama taahhüdü kadar çekileceği yazıldı. Kampanya katılımcısının kısa mesajının bankaya kayıtlı bir cep telefonu numarasından gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. SMS'e katılım ücretsizdir; Kampanyaya katılım için Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden ve yurt içinden SMS ile gönderilmesi gerektiği belirtilirken, Halkbank'a kampanyaya katılım ile ilgili kısa mesaj gönderildiği vurgulandı.Halkbank'ın kampanyayı anlatan duyurusunda şu ifadeler kullanıldı: Kampanyaya sadece bireysel orijinal Paraf ve Parafly kredi kartları katılabilir/başvuru yapabilir. Halkcardları, ticari kart, sanal kart ve ek kartlar katılamaz/söz veremektedir. Söz verilen kredi kartının açık ve kullanılabilir bir kart olması gerekmektedir. Söz verilen kart kapatılırsa, son kullanma tarihinden sonra bu kartla başka alışveriş yapılamayacağından söz tutulmaz. Normal gecikmede olmayan kartlar için dahi kampanya talepleri kabul edilebilir. Kampanya, kayıt olduktan sonraki ilk fatura döneminizle başlar ve 12 fatura dönemini kapsar. Örneğin müşterinin kampanyadaki ilk ekstresi 15 şubat günü kampanyaya dahil olan müşterinin ilk ekstresi 20 şubat günü kesilir ve 21 şubat tarihinden sonra yapılan alışverişler harcama sözü tutarında sayılır. Müşteri, kampanyaya yalnızca asıl kredi kartı ile kayıt yaptırabilir. Birden fazla asıl kart kapsamında söz verebilirsiniz, ancak aynı asıl kart ile birden fazla söz veremezsiniz. Alışveriş, kampanya için kayıtlı asıl kartla veya ana kayıtlı karta eklenmiş ek bir kartla yapılmalıdır. Ek kart, taahhüt edilen karta bağlı sanal kartlar, NFC ile yapılan işlemler taahhüt edilen tutara dahildir. ParafPara, kampanyaya katılım için olumlu bir SMS yanıtı ile hemen karta yüklenir. Müşteri, her fatura döneminde, taahhüt ettiği tutarı kayıtlı kartta satın almalıdır. Her fatura döneminde gerçekleşen satış işlemleri gider taahhütlerine tabidir. Taksitli ödeme işleminde, taksit tutarının tamamı, işlemin gerçekleştiği döneme ait nihai harcama tutarına dahil edilir. Sonraki dönemlerde yansıtılan taksit tutarları, bu dönemlere ilişkin harcama taahhütlerine dahil edilmez.Önceki dönemlerden taksitli işlemler harcama taahhütlerine dahil edilmez. Taksitli işlemin iptal edilmesi durumunda taksit ödeme tutarının tamamı taksit tutarı harcama sözünden düşülür. Dönem içinde yapılan herhangi bir iade, müşterinin taahhüdünü olumsuz yönde etkileyecektir. Müşteriler, iade süresi içinde iade tutarı kadar ek alışveriş yapmalıdır. Örneğin; 5000 Türk Lirası harcama sözüne katılan bir müşteri, üçüncü dönemde 350 Türk Lirası bir işlemi iade ederse, müşterinin üçüncü dönemde toplam 5350 Türk Lirası alışveriş yapması beklenir. Harcama taahhüdüne sadece TL ekstresinde gösterilen tutar dahil edilir. Döviz ekstresi talebinde bulunursanız, o ekstrede yer alan kalemler dahil değildir. Borç yapılandırması, kira, eğitim, aidat ödemeleri, parafon talimatı, Birikimli Mevduat Hesabı ve Birikimli Vadesiz Altın Mevduat Hesabı için kredi kartlarından çekilen tutar harcama sözüne dahil değildir.BES ödemeleri, fatura ödemeleri ve otomatik fatura ödemeleri kullanım taahhüdü tutarınıza dahildir. Harcama taahhütlerine nakit çekme, şans oyunları harcamaları dahil değildir. ParafPara'da yapılan işlemler ve iptaller kampanya kapsamında değildir. Eğer kartınızı taahhüt süresi içinde iptal eder ve aynı gün yenilemezseniz, katkı kampanyasından yararlanamazsınız. Harcama Sözü kampanyasından taahhüt edilen tutara ulaşmayan müşteriler hariç tutulur. Müşterilerin taahhüt edilen kart fatura tarihini değiştirmemeleri rica olunur. Mevcut sisteminiz tarafından kabul edilmeyen kartların fatura tarihini değiştirebilirsiniz. Müşteri promosyonu sonlandırırsa kar maliyet yöntemine göre çekilir. Örneğin; Müşteri 10000 Türk Lirası harcama taahhüdü karşılığında 1000 Türk Lirası ParafPara kazanır. Dönem içinde kampanyanın sona ermesi durumunda ilk 3 dönem için 250 Türk Lirası ParafPara müşteride kalır ve kalan 9 dönem için 750 Türk Lirası ParafPara müşteriden geri alınır. Bir müşteri bir kampanyayı sonlandırırsa veya ParafPara'nın herhangi bir kısmını kullanmışsa, önce kalan ParafPara'yı geri alır ve kalan ParafPara borcu kredi kartı satışı olarak yansıtılır. Ayrıca, herhangi bir ceza olmayacaktır. 2023'te müşteriler her harcama sözüne yalnızca iki kez katılabilir. Ödeme kuruluşu ya da cüzdan yoluyla transfer edilen fonlar, bir finans kurumu tarafından bir hesaba yatırılan fonlar, e-cüzdana yatırılan fonlar, prepaid bir karta yatırılan fonlar veya mevcut borçların doğrudan ödemeleri ve fatura ödemeleri sözleşme tutarına dahil değildir. Ertelemeli işlemler için işlem tarihi dikkate alınmadan ertelenen aya ait harcama taahhüdü tutarı eklenerek hesaplanır.