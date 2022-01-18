Bir süredir beklenen Samsung Galaxy S22 Plus'ın merak edilen renkleri ortaya çıktı













Bir süredir merakla beklenen piyasaya çıkış tarihi yaklaşan Galaxy S22+ neredeyse bütün özellikleriyle ortaya çıktı. Daha tanıtımı yapılmadan kısa süre önce medyaya sızan ayrıntılı görüntülerin hemen ardından Twitter'da cihazın siyah, beyaz ve yeşil renklerini gösteren başka görseller paylaşıldı.Piyasaya sıkan renkler incelendiğinde modelin yeşil ve siyah renklerinde çerçeve ve kamera adasını renkle eşleştirirken, beyaz renkli modelde çerçeve ve kamera adasında gümüş bir kaplama olduğu görülüyor.Öte yandan piyasaya sürülmek üzere olan modelin Galaxy S21 Plus’a oldukça benzediği diğer Galaxy S22 modelleri gibi Gorilla Glass Victus+ ile piyasaya sürüleceği aktarıldı. Bu sayede akıllı telefonun ekran camı, kırılma ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olacağı ifade edildi.Kamera tarafında Galaxy S22 Plus, 50 Megapiksellik ana arka kamerayla gelecek. 4500mAh pil gücüne sahip olması beklenen telefon, 45W USB-C hızlı şarj desteğine sahip olacak.Piyasaya sızan daha önceki görüntülerde Galaxy S22 Plus’ın delikli ekran tasarımıyla geleceği ve arkadaki üçlü kamera kurulumu ortaya çıkmıştı. Öte yandan yeni modelin Fiyat - performans odaklı Galaxy S22 Plus'ın, kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.