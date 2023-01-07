MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 12:20

Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönüyor

Reyting rekortmeni diziye bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu konuk olarak geliyor…

MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 12:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönüyor


Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisine bu hafta güzel oyuncu Mine Tugay konuk olarak katılmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir ekranlardan uzak olan Fırat Çelik’in konuk olarak geleceği söyleniyor. Fırat Çelik

Ortalık karışıyor

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Mine Tugay’ın konuk olmasıyla hikaye daha heyecanlı bir hal almıştı. Final sahnesi gündeme bomba gibi düşen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Fırat Çelik’te Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı iddia edildi. Yakışıklı oyuncu Mine Tugay’ın canlandırdığı Defne karakterinin arkadaşı Efe olarak konuk olacağı diziside ilginç anlar yaşanacağa benziyor. Yakışıklı oyuncunun diziye katılacak iddiaları şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni oyuncunun dahil olacağı söylentileri fragmanı daha merak edilir hale getirdi. Yalı Çapkını



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Ünlü şarkıcının ojeli tırnakları olay oldu
Ünlü şarkıcının ojeli tırnakları olay oldu
Reha Özcan’ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin tepkisiz kalamadı
Reha Özcan’ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin...
Eski oryantal verdiği kilolarla görenleri kendine hayran bıraktı
Eski oryantal verdiği kilolarla görenleri kendine hayran bıraktı
Hadise’nin giydiği kürk tartışma yarattı
Hadise’nin giydiği kürk tartışma yarattı
Bige Önal’dan ayrılık iddialarına ilk açıklama geldi
Bige Önal’dan ayrılık iddialarına ilk açıklama geldi
Mine Tugay’dan estetik iddialarına yanıt geldi
Mine Tugay’dan estetik iddialarına yanıt geldi
Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü komedyenden iddialara yanıt geldi
Ünlü komedyenin Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ünlü...
Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men edildi
Ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı trafikten men...
Hadise suç duyurusunda bulunmuş Seren Serengil’den karşı hamle geldi
Hadise suç duyurusunda bulunmuş Seren Serengil’den karşı hamle geldi...
Doğumuna çok az kalan oyuncudan karnı burnuna pozlar
Doğumuna çok az kalan oyuncudan karnı burnuna pozlar
Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi
Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi
Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının sahnede kalmak için istediği rakam dudak uçuklattı
Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının...
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara cevap verdi
Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara...
Penye Şal Nasıl Bağlanır?
Penye Şal Nasıl Bağlanır?
Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık dedirtti
Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık...