Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönüyor







Ortalık karışıyor







Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisine bu hafta güzel oyuncu Mine Tugay konuk olarak katılmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir ekranlardan uzak olan Fırat Çelik’in konuk olarak geleceği söyleniyor.Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Mine Tugay’ın konuk olmasıyla hikaye daha heyecanlı bir hal almıştı. Final sahnesi gündeme bomba gibi düşen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Fırat Çelik’te Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı iddia edildi. Yakışıklı oyuncu Mine Tugay’ın canlandırdığı Defne karakterinin arkadaşı Efe olarak konuk olacağı diziside ilginç anlar yaşanacağa benziyor. Yakışıklı oyuncunun diziye katılacak iddiaları şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni oyuncunun dahil olacağı söylentileri fragmanı daha merak edilir hale getirdi.