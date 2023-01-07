Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisine bu hafta güzel oyuncu Mine Tugay konuk olarak katılmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir ekranlardan uzak olan Fırat Çelik’in konuk olarak geleceği söyleniyor.
MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 12:20
Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu reyting rekorları kıran diziyle ekranlara dönüyor
Reyting rekortmeni diziye bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu konuk olarak geliyor…
MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 12:20
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