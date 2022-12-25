DÜNYA
25 Aralık 2022 - 19:18

Bir Taliban yasağı daha: Kadınların STK'larda çalışmaları engellendi!

Afganistan'da Taliban hükümeti, kız öğrencilerin üniversitelere gitmesini yasakladıktan sonra bir adım daha attı. Kadınların sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarını askıya aldı. ABD ve İsveç, Taliban tarafından alınan bu karara tepki gösterdi.

DÜNYA
25 Aralık 2022 - 19:18
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Bir Taliban yasağı daha: Kadınların STK'larda çalışmaları engellendi!


Afganistan, kadınların ülkede faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasakladı.

Taliban hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının kadın işçi çalıştırmasını bir sonraki duyuruya kadar yasaklayacağını duyurdu. Bu kararın ülkedeki tüm STK'lara gönderildiği ve karara uymayanların lisanslarının iptal edileceği açıklandı.



Taliban kadınların STK'larda çalışmalarını yasakladı

TALİBAN KARARINA ABD ve DİĞER ÜLKELERDEN SERT TEPKİ

 ABD, Taliban hükümetinin kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Antony Brinken, sosyal medya hesaplarından "bu yasağın ülkedeki milyonlarca insana hayati yardımı kesintiye uğratacağından derin endişe duyduğunu" belirtti. Brinken, alınan söz konusu kararın Afganistan halkı için çok yıkıcı olabileceği konusunda bir düşüncesi olduğunu da söyledi.

İSVİÇRE: YASAK KARARI ŞOK ETTİ!

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın Asya-Pasifik departmanı başkanı Heinrich Schellenberg, Twitter'da Taliban'ın Afganistan'daki yerli ve uluslararası STK'larda kadınların çalışmasını yasaklama planlarını öğrendiğinde şok olduğunu söyledi. Schellenberg, "İnsani çabalarımızın sonuçlarını değerlendiriyoruz ve Taliban'dan bu kararı yeniden gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

Taliban kadınların STK'larda çalışmalarını yasakladı

TALİBAN KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİ DE YASAKLADI

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Eğitim Bakanlığı 20 Aralık tarihinde Afganistan'da bulunan bütün kamu ve özel üniversitelere talimatlar göndererek ikinci bir duyuruya kadar kız öğrencilerin eğitiminin askıya alındığını duyurmuştu. Taliban tarafından kız öğrenciler hakkında alınan yasak kararına başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından kamu ve özel sektör alanlarında çalışan birçok kadın işini kaybetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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