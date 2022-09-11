Bir tek bu zam sevindirebilirdi! Emekli promosyonlarına dev zam! Akbank, Garanti, Ziraat yarışına Halkbank'da katıldı













Halkbank'ın son fiyatı:

Promosyon kampanyasında en büyük sorumluluğu özel bankalar üstlendi, kamu bankaları bu promosyon yarışına katılamadı ve promosyon seviyelerini çok düşük tuttu. Ancak pek çok kişi fiyat artışının ardından kamu bankalarının promosyon tutarlarını artırıp artırmayacağını sorgulamaya başladı. İşte Halkbank'ın aldığı kararla ilgili tüm detaylar...Temmuz ayında memur ve emeklilerin artmasının ardından emeklilere nakit promosyonu alanında bankalar arasında büyük bir rekabet başladı. Bu süreçte bankalar, SGK ile imzaladıkları maaş anlaşması kapsamında 3 yıl taahhüde karşı 1 kereye mahsus emeklilere ödedikleri nakit promosyon limitini hızla artırmaya başladılar.Bu noktada, özellikle özel bankalar arasında rekabetin yoğunlaşması nedeniyle, kamu bankalarından uzun süredir promosyon atağı yapılmamaktadır. Özel bankalar arasında kullandırılan promosyon fonlarının miktarı 10.000 TL sınırına ulaşırken, kamu bankaları promosyon ödemelerini temel düzeyde tutma kararı aldı. Peki Ziraat Bankası'nın terfi programında bir değişiklik var mı, emekliler için ne kadar promosyon veriliyor? Ancak promosyon ödemesinin arttığı dönemde kamu bankaları yine SGK anlaşmasına göre promosyonları taban düzeyinde sürdürmüş ve artırmamıştır. Promosyon ödemelerinde kamu bankalarını tercih etmek isteyenler, bankaların limiti artırmak için hamle yapmasını bekliyor.Halkbank, maaşlarını taşıma kararı alan emeklilere 1500 Türk Lirası altı emeklilere 500 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arası emeklilere 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası üzeri emeklilere 750 Türk Lirası promosyon ödemesi yapıyor.