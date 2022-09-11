EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 23:11

Bir tek bu zam sevindirebilirdi! Emekli promosyonlarına dev zam! Akbank, Garanti, Ziraat yarışına Halkbank'da katıldı

Emekli promosyonları hem önemli bir zam aldı hem de süresi uzadı. Emeklilik promosyonları artınca, insanlar kamu bankalarının nasıl ayak uyduracağını merak etmeye başladı. Halkbank'ın dağıtacağı promosyon tutarı merak konusu oldu. İşte detaylar…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 23:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir tek bu zam sevindirebilirdi! Emekli promosyonlarına dev zam! Akbank, Garanti, Ziraat yarışına Halkbank'da katıldı


Promosyon kampanyasında en büyük sorumluluğu özel bankalar üstlendi, kamu bankaları bu promosyon yarışına katılamadı ve promosyon seviyelerini çok düşük tuttu. Ancak pek çok kişi fiyat artışının ardından kamu bankalarının promosyon tutarlarını artırıp artırmayacağını sorgulamaya başladı. İşte Halkbank'ın aldığı kararla ilgili tüm detaylar...

Temmuz ayında memur ve emeklilerin artmasının ardından emeklilere nakit promosyonu alanında bankalar arasında büyük bir rekabet başladı. Bu süreçte bankalar, SGK ile imzaladıkları maaş anlaşması kapsamında 3 yıl taahhüde karşı 1 kereye mahsus emeklilere ödedikleri nakit promosyon limitini hızla artırmaya başladılar.



Bu noktada, özellikle özel bankalar arasında rekabetin yoğunlaşması nedeniyle, kamu bankalarından uzun süredir promosyon atağı yapılmamaktadır. Özel bankalar arasında kullandırılan promosyon fonlarının miktarı 10.000 TL sınırına ulaşırken, kamu bankaları promosyon ödemelerini temel düzeyde tutma kararı aldı. Peki Ziraat Bankası'nın terfi programında bir değişiklik var mı, emekliler için ne kadar promosyon veriliyor?

Ancak promosyon ödemesinin arttığı dönemde kamu bankaları yine SGK anlaşmasına göre promosyonları taban düzeyinde sürdürmüş ve artırmamıştır. Promosyon ödemelerinde kamu bankalarını tercih etmek isteyenler, bankaların limiti artırmak için hamle yapmasını bekliyor.

Halkbank'ın son fiyatı:

Halkbank, maaşlarını taşıma kararı alan emeklilere 1500 Türk Lirası altı emeklilere 500 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arası emeklilere 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası üzeri emeklilere 750 Türk Lirası promosyon ödemesi yapıyor.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
İstanbul'da en ucuz evler hangi semtlerde? İstanbul ilçe ilçe ev fiyatları belli oldu!
İstanbul'da en ucuz evler hangi semtlerde? İstanbul ilçe ilçe ev fiyatları belli oldu!
O promosyonlar 10 bin lirayı geçiyor! Promosyon alayım derken bankanın tutsağı olmayın! İşte emekli maaşı taşıma işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler!
O promosyonlar 10 bin lirayı geçiyor! Promosyon alayım derken bankanın tutsağı olmayın! İşte emekli maaşı taşıma işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Son Haberler
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık...
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor!...
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına...
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki,...
Batum’da gezilecek en popüler 8 yer
Batum’da gezilecek en popüler 8 yer
Windows güvenlik duvarı ne işe yarar, nasıl kapatılır? Windows güvenlik duvarını kapatma yolları
Windows güvenlik duvarı ne işe yarar, nasıl kapatılır? Windows güvenlik...
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor!...
Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Bakan Soylu: 'Hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır'
Bakan Soylu: 'Hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır'
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Zelenskiy: 'Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok'
Zelenskiy: 'Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları...
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'
Dursun Özbek: 'Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız'
Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'
Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'