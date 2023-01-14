Bir ton para vermenize gerek yok! Starbucks kurabiyesinin gizli tarifi ortaya çıktı: Birebir aynısı oluyor













STARBUCKS KURABIYESINI EVINIZDE HAZIRLAMAK IÇIN GEREKEN MALZEMELER VE TARIF

Starbucks tarifiyle evde hazırlayabileceğiniz kurabiyeler: Tarifi burada!Starbucks kurabiyesi, kahvenin yanına sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Bu lezzeti evinizde de hazırlayarak, kahvenizin yanına yaptığınız kurabiyeyi tatmak mümkündür. Tarifimizde kullanacağınız malzemeler arasında yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu, tarçın gibi malzemeler yer almaktadır. Kurabiyeyi hazırlamak için ilk olarak yumurta sarılarını şekerle karıştırın ve tereyağı, su, kabartma tozu, tarçın ve vanilyayı ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Elenmiş unu ilave edin ve hamur yoğurun. Damla çikolata ve cevizi de ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün ve 5-6 cm çapında silindir hâline getirip 30 dakika bekletmek için buzdolabına alın. Buzdolabından çıkan hamuru 3 cm kesin ve yağlı kağıt serilen tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırının fanlı ayarında 12 dakika pişirin.Starbucks kurabiyesi tarifi ile evinizde de lezzetli kurabiyeler yapabilirsiniz. Bu tarifte kullanılan malzemeler arasında yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve tarçın yer alıyor. Tarifte ilk olarak yumurta sarıları ve şeker karıştırılıyor ve sonrasında tereyağı, su, kabartma tozu, tarçın ve vanilya eklenerek karıştırılıyor. Daha sonra un ilave edilerek hamur yoğuruluyor. Damla çikolata ve ceviz eklenerek karıştırılıyor ve hamur buzdolabında 30 dakika bekletiliyor. Daha sonra 3 cm kalınlığında dilimler halinde kesilerek yağlı kağıt serilen tepsiye diziliyor ve 160 derece fırında 12 dakika pişiriliyor. Bu tarif ile evinizde lezzetli Starbucks kurabiyeleri yapabilirsiniz ve afiyet olsun!