Bir tutam tüketen mucizeler yaşıyor! Yoğun aroması ve saymakla bitmeyen faydaları ile doktor yüzü görmeyeceksiniz! Vücuttaki enfeksiyon ve iltihapları söküp atıyor...







DÜZENLİ OLARAK TÜKETTİĞİNİZDE MUCİZELERE İNANAMAYACAKSINIZ







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında uzmanlar tarafından önerilen doğal besinler yer alıyor. Peki hangi besin neye iyi geliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ramazan Ayı süresince devam eden oruç sebebiyle ağız kokusu ve hazımsızlıkların önüne geçmek için iftarlardan sonra karanfil tüketimi uzmanlar tarafından öneriliyor. Karanfil ağız kokusu ve hazımsızlığa iyi geldiği gibi bağışıklık, sindirim sistemine de iyi geliyor. Ancak yine de tüketimi için fazla tüketmemek gerekiyor. Aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan kişilerin de tüketmeden önce doktoruna danışması öneriliyor. Karanfil içinde olan C vitamini sayesinde enfeksiyonlara iyi gelir ve beyaz kanı artırarak bağışıklığa iyi gelir. Aynı zamanda karanfil sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak doğal bir sindirim ilacı görevi görür. Aynı zamanda mide bulantıları da karanfil sayesinde azalır ve hazımsızlığa iyi gelir. Karanfilin sindirim problemlerine iyi gelmesi için toz olarak ya da balla kavrularak tüketilmesi önerilmektedir. Karanfilin en bilinen özelliği ise diş ağrısına iyi gelmesidir. Ağrıyan dişinizin üzerine tane karanfil koyarak diş ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.Aynı zamanda karanfil yağı içinde olan öjenol karaciğer fonksiyonlarına iyi gelmektedir. Karanfilin baş ağrısına da iyi geldiği bilinmektedir. Baş ağrınızı geçirmek için karanfil tozu tüketebilir ya da bir bardak sütle karanfil karıştırarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda karanfil hindistancevizi yağı ile karıştırılarak alın ve kulaklar arasındaki bölgeye sürülerek ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Karanfil baharatı kemik ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Kemik yoğunluğu artırılarak sağlıklı minerallerin kemiklere taşınmasına yardımcı olur. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre karanfil yağı bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Çay ağacı yağı, karanfil ve fesleğen içeren bitkisel gargaralar da önerilmektedir. Doğal karışım olan gargaraları 21 gün düzenli olarak kullanarak diş eti sağlığınızı düzenleyebilir ve ağızda bulunan bakterilerden kurtulabilirsiniz. Polifenol bitkiler emildiği zaman ortaya çıkan besinlerdir ve büyük fayda sağlar. Polifenol karanfil içinde bolca bulunur ve kolesterol ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Karanfil kan şekeri sorunu olan kişilere de yardımcı olur ve vücutta olan insülin miktarını dengeleyerek kan şekerinin dengeli olmasını sağlar. Son olarak karanfil kan pıhtılaşmasını yavaşlatır. Ancak yalnızca kan sulandırıcılarla kötü bir etkileşime girebilir. Diyete eklenecek karanfiller için öncelikle bir uzmanla görüşmek tavsiye edilmektedir.