Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!

Ekşi Sözlük platformunda Coddi takma ismini kullanan bir vatandaş annesi ile babasının ayrı olduğunu, babasının ise telefon üzerinden konuştuğu bir kadın tarafından dolandırıldığını fark ettiğini söyledi. Kadına 2.000 TL gönderildiğini söyleyen vatandaş sözlük üzerinden yakındı. Olayın içeriği ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Babasının dolandırıldığını iddia ettiCoddi isimli kullanıcı bahsi geçen kadına babasının 2.000 TL para gönderdiğini söyledi. Babasından 200 TL istese vermeyeceğini ya da söyleneceğini, ancak bu kadın isteyince hiç sorgulamadan verdiğini söyledi. Babasının bu kadına şimdiden 2000 TL vermesinin onu endişelendirdiğini, ileride daha kötü şeyler olabileceğini de belirtti. Ekşi Sözlük üzerinden derdini anlatan vatandaş bu konuyu babasıyla konuşmadığını, bir adım atmadan önce platformdaki insanlardan akıl almak istediğini söyledi. Babasının yazışmalarıyla ilgili şu sözleri yazdı; "Babam 51 yaşında. Birkaç sene önce annemle boşandılar. Ben annemle yaşıyorum ama arada babamın evine gidiyorum. Geçen babam duşa girdiği sırada telefonuna bildirim geldi. Ben de merak edip açtım, bir baktım ki aşkım maşkım bir şeyler var. Ben iyice meraklanıp tüm mesajlaşmaları okudum.
Kadının profil fotoğrafına baktım, kadının 40lı yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Mesajlardan anladığım kadarıyla da babamla altı aydır konuşuyorlar. Konuşma içerikleri genelde cinsel içerikli. Kadın çok azdım falan diyor, babam da senin o beyaz tenine dokunmak istiyorum falan yazmış. Evet babam uçkuruna düşkün biridir. Daha neler neler gördüm ama buraya yazmak istemiyorum. En şaşırıp sinirlendiğim nokta ise kadın babamdan para talep ediyor. Kadın babama köyünden arsa alacağını söyleyerek 2000 TL istemiş ve babam da göndermiş. Ben 200 TL istediğimde vermeyen ya da söylene söylene veren biridir kendisi. Bu adın isteyince direkt göndermiş. Şimdiden bu kadarını gönderen adamın ileride bu kadına neler yedireceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu konuyu henüz babama açmadım, bildiğimi bilmiyor. Bir adım atmadan önce danış demiş atalarımız. Ben de bir adım atmadan önce siz değerli yazar arkadaşlarımdan bir akıl almak istedim. Ne yapsam ne etsem bilemiyorum."