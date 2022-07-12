GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 01:00

Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!

Bir vatandaş Ekşi Sözlük platformu üstünden babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucu babasının dolandırıldığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden bir çözüm arayan vatandaş herkesi şaşkına uğrattı. Peki konuşmaların detayı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
12 Temmuz 2022 - 01:00
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!


Ekşi Sözlük platformunda Coddi takma ismini kullanan bir vatandaş annesi ile babasının ayrı olduğunu, babasının ise telefon üzerinden konuştuğu bir kadın tarafından dolandırıldığını fark ettiğini söyledi. Kadına 2.000 TL gönderildiğini söyleyen vatandaş sözlük üzerinden yakındı. Olayın içeriği ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Babasının dolandırıldığını iddia etti

Coddi isimli kullanıcı bahsi geçen kadına babasının 2.000 TL para gönderdiğini söyledi. Babasından 200 TL istese vermeyeceğini ya da söyleneceğini, ancak bu kadın isteyince hiç sorgulamadan verdiğini söyledi. Babasının bu kadına şimdiden 2000 TL vermesinin onu endişelendirdiğini, ileride daha kötü şeyler olabileceğini de belirtti. Ekşi Sözlük üzerinden derdini anlatan vatandaş bu konuyu babasıyla konuşmadığını, bir adım atmadan önce platformdaki insanlardan akıl almak istediğini söyledi. Babasının yazışmalarıyla ilgili şu sözleri yazdı; "Babam 51 yaşında. Birkaç sene önce annemle boşandılar. Ben annemle yaşıyorum ama arada babamın evine gidiyorum. Geçen babam duşa girdiği sırada telefonuna bildirim geldi. Ben de merak edip açtım, bir baktım ki aşkım maşkım bir şeyler var. Ben iyice meraklanıp tüm mesajlaşmaları okudum. 



Babasının Dolandırıldığını Söyleyen Sosyal Medya Kullanıcısı

Kadının profil fotoğrafına baktım, kadının 40lı yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Mesajlardan anladığım kadarıyla da babamla altı aydır konuşuyorlar. Konuşma içerikleri genelde cinsel içerikli. Kadın çok azdım falan diyor, babam da senin o beyaz tenine dokunmak istiyorum falan yazmış. Evet babam uçkuruna düşkün biridir. Daha neler neler gördüm ama buraya yazmak istemiyorum. En şaşırıp sinirlendiğim nokta ise kadın babamdan para talep ediyor. Kadın babama köyünden arsa alacağını söyleyerek 2000 TL istemiş ve babam da göndermiş. Ben 200 TL istediğimde vermeyen ya da söylene söylene veren biridir kendisi. Bu adın isteyince direkt göndermiş. Şimdiden bu kadarını gönderen adamın ileride bu kadına neler yedireceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu konuyu henüz babama açmadım, bildiğimi bilmiyor. Bir adım atmadan önce danış demiş atalarımız. Ben de bir adım atmadan önce siz değerli yazar arkadaşlarımdan bir akıl almak istedim. Ne yapsam ne etsem bilemiyorum." 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
Son Haberler
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma transfer olacağı belli oldu mu? Mesut Özil transferi ile ilgili gelişmeler belli oldu!
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma...
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı! Hastaneler doldu taştı
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız...
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel...
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına...
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede...
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası...
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem...
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni...
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman...
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da...
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler var? KPSS B grubu kadroları açıklandı
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler...
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sabah saatlerinde Gündoğan mevkiilerinde sulara gömüldü!
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks...