Bir yıl devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptı! Meslektaşları oyununu bozduğu sahte doktor tutuklandı..







EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA SAHTE DİPLOMA BULUNDU











AİLESİ DE DOKTOR OLDUĞUNU BİLİYOR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 1 yıl önce gelen ve pratisyen hekim olduğunu söyleyerek göreve başlayan Ayşe Özkiraz, birlikte çalıştığı sözde meslektaşlarına da Eylül'de girdiği TUS'tan 81 puan aldığını ve kendisinin çocuk doktoru olduğunu anlattı. Hastanede çocuk doktoru olduğunu belirten kaşeler bastıran Ayşe Özkiraz’ın durumuny şüpheli gören hastane doktorları kendisine tıp ve ilaçlarla ilgili çeşitli sorular sordular. Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu anlatan Özkiraz, kendisine yöneltilen sorulara çelişkili cevaplar verince hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra kaymakamlığa ve ilçe sağlık müdürlüğüne intikal etti.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası Ayşe Özkiraz hakkında soruşturma açıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Ayşe Özkıraz'ı evinde arama yaptı. Evde yapılan aramalarda sahte olarak düzenlenmiş üniversite ver doktor kimlik kartları, çok sayıda diploma, farklı hastanelerde kullanılan kimlikler, okuldan dönem birincisi olarak ayrıldığını gösteren plaketler ve tıbbi içeriğe sahip çok sayıda kitap ele geçirildi. Özkiraz’ın sosyal medya chesapları incelendi ve hastanede girdiği bazı maleiyatlarda fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşe Özkiraz adliyeye sevk edilirken, polis zanlının evinde bulunan 3 torba evrakı savcılığa teslim etti. Savcının yaptığı soruşturmanın ardından 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu yasasını ihlalden nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.Ayşe Özkiraz hakkında yapılan incelemelerde lise mezunu olduğu anlaşılırken İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde okuduğunu ailesine anlattıktan sonra, İstanbul'da yıllarca yaşadığı ve burada çeşitli işlerde çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e dönen Ayşe Özkiraz'ın ailesine eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne de pratisyen hekim olarak atandığı söylediği anlaşıldı.