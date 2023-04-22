Bir yıl önce başlamıştı! Yola çıkacak olanlar dikkat: Artık o uygulama var







HIZ KORİDORU UYGULAMASI BAŞLATILDI











YÜZDE 10 ÜZERİ HIZ AŞIMINDA PARA CEZASI UYGULANACAK

Bayram dönemlerinde meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek için hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çalışan hız koridorları, yoğun bir mesaiyle bayram sürecinde de aktif olarak görev yapacak. Can kayıplarını ve ağır yaralanmaları en aza indirmek amacıyla bu sistemler, şehirlerarası yollarda trafik güvenliğini artırmak için tam kapasiteyle çalışacak.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli EDS Hız Koridoru Uygulaması, bayram sürecinde yoğun mesailerine başlayacak. Efeler-Kuyucak, Kuyucak-Buharkent, Buharkent-Denizli Beylerbeyi, Buharkent-Denizli Buldan, Efeler-İncirliova ve Efeler-Yatağan güzergahlarında faaliyet gösteren bu sistemler, sürücülerin hız sınırı levhalarına uymalarını sağlayarak trafik güvenliğini artıracak. Aydın'da geçtiğimiz ay kurulumu tamamlanan ve hizmete giren EDS Hız Koridoru Uygulaması, bayramda da aktif olarak kullanılacak.Özellikle bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle, hız ihlalleri ve trafik kazalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Aydın'daki EDS Hız Koridoru Uygulaması, bayram sürecinde de etkin bir şekilde kullanılarak, trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Sürücülerin hız sınırlarına uymaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri, güvenli bir bayram tatili geçirmelerini sağlayacaktır. Trafik güvenliğine duyarlı bir yaklaşım sergileyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, EDS Hız Koridoru Uygulaması ile bayramda da trafik denetimlerini sürdürecektir.Yapılan ölçümler sonucunda, belirlenen sürelerin altında hızla geçen ve yüzde 10 ve üzerinde hız aşımı yaptığı tespit edilen sürücüler için idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanan ve hız sınırlarını aşma durumunu içeren bir ihlal olarak değerlendirilecek. Sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hız limitlerini aşmanın ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda bilgilendirilecek. Hız sınırlarına uymama ve hız aşımı, trafik kazalarının önemli bir nedeni olarak göz önünde bulundurulmaktadır ve bu tür ihlallerin azaltılması için etkili tedbirler alınması gerekmektedir. Bu nedenle, belirlenen hız sınırlarına uymayan ve hız aşımı yapan sürücülere idari para cezası uygulanarak, trafik güvenliğini sağlama konusunda daha ciddi bir yaklaşım benimsenmiş olacaktır.